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雷雨頻繁 大巨蛋開放Gate6入口

聯合報／ 記者洪子凱楊正海／台北報導
台北大巨蛋開放Gate6入口，從捷運站可一路從室內走到大巨蛋，不必擔心淋雨。記者洪子凱／攝影
台北大巨蛋開放Gate6入口，從捷運站可一路從室內走到大巨蛋，不必擔心淋雨。記者洪子凱／攝影

近日雷陣雨頻繁，在台北大巨蛋看球雖然不用淋雨，但離捷運站最近外野Gate6出入口不開放，導致民眾要出捷運站走平面道路進入大巨蛋，淋成落湯雞。市長蔣萬安昨表示，開放大巨蛋Gate6出入口；民眾表示，進場速度比平常快10分鐘，「也不用冒雨、或頂高溫」，可舒服看球。

上周中華職棒在大巨蛋比賽，開賽前下大雨，有不少民眾被卡在捷運站動彈不得，還有民眾質疑，國父紀念館5號出口出來後，就可走到Gate6出入口，直接入場，卻從未開放，讓民眾下雨時得冒雨走外圍。

站內下方商店街通廊尚未開幕，且承辦活動的各主辦單位，會擔心僅單開Gate6出入口，民眾從捷運站上來後，全都往此出口灌入，造成動線壅塞，經市府、主辦單位、遠雄三方評估後，才決議待商店街完工後，人潮可以分流再開放。

但近日大雨不斷，不少民眾希望Gate6出入口能開放進出，蔣萬安昨說，這幾天都有特大雷雨，為避免球迷淋濕，已經跟中職和遠雄等單位實際會勘，整體評估後，決定開放Gate6。

記者昨實際走訪，下午4點天氣狀況不穩定，外頭仍有下雨，不少球迷發現Gate6出入口有開放，在確認內外野都可以入場，便直接走該出入口進場。

民眾表示，走Gate6速度比繞上去走外面進場至少快了10分鐘，不管晴雨，捷運站出站後就可以進場，方便很多。

大巨蛋 捷運 蔣萬安

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