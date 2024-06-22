影／台北大巨蛋開放Gate6出入口 看棒球進場免淋雨、進場速度快10分鐘

在台北大巨蛋看球不用淋雨，但有民眾反映大巨蛋動線不佳，離捷運站最近外野Gate 6出入口不開放，若下雨時候還是得冒風雨走平面，雨勢一大進場都成「落湯雞」，市長蔣萬安今表示，經三方討論、場勘後，大巨蛋Gate6開放球迷進出。實際勘查，動線順暢許多，由於雨勢不大，還是有民眾選擇走平面，但也有民眾表示走Gate 6進場速度比平常快10分鐘，「也不用冒雨、或頂高溫」可舒服看球。

近日午後雷陣雨頻繁，大巨蛋球場內外排水系統先前也遭質疑，上周下大雨更有不少民眾被卡在捷運站動彈不得，還有民眾質疑，國父紀念館5號出口出來後，就有外野Gate 6出入口，民眾可以直接入場，不用淋雨，但卻從未開放，讓民眾下雨時得冒雨走外圍。

據了解，球場是否開放出入口，是由主辦單位決定，由於Gate 6出入口緊鄰捷運站旁邊，因站內下方商店街通廊尚未開幕，擔心僅單開Gate 6出入口，民眾從捷運站上來後，全都往此出口灌入，造成動線壅塞，經市府、主辦單位、遠雄三方評估後，才決議待商店街完工後，人潮可以分流再開放。

但近日大雨不斷，不少民眾希望Gate 6出入口能開放進出，市長蔣萬安今也表示，這幾天有特大雷雨，避免球迷淋濕，已跟中職球團和遠雄會勘，經整體評估之後，今天起開放該出口供球迷進出。

記者實際走訪，下午4點天氣狀況不穩定，外頭仍有下雨，有不少球迷從5號出口上來後發現Gate 6出入口有開放，在確認內外野都可以入場，便直接選走該出入口進場，不過還是有民眾選擇走樓上，去看外圍主題餐廳，並未造成捷運站出口壅塞。

大巨蛋看球常客方姓民眾表示，相比過去幾次這次走Gate 6速度比繞上去走外面進場至少快了10分鐘，而且不管晴天或下雨，捷運站出站後就可以進場，方便很多。