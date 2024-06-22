影／侯友宜參加國會改革說明會是要選黨主席？朱立倫：他是重要幹部

新北市長侯友宜今出席國會改革說明會新北場，被認為是要爭取黨主席一職，國民黨主席朱立倫表示，侯友宜對黨內很關心，也全力支持，更何況侯是黨最重要的幹部。另外，有台灣學生在上海復旦大學打老師，外傳說是國民黨副主席夏立言的孫子，朱立倫說，副主席孫子才2歲半，很可愛。

台灣夏姓學生昨天在上海復旦大學畢業典禮揮拳打老師，朱立倫說，夏副主席一定嚇一大跳，他的孫子才2歲半，很可愛，怎麼會有這樣的誤傳？而且還有綠營人士惡意傳播，他要再次強調，不要傳播這樣的謠言，尤其綠營的人，動輒故意要指責藍營高層的孫子，姓夏的人這麼多，要幫澄清一下。

媒體詢問，外界認為侯友宜罕見出席黨務，是要競爭黨主席一職，朱立倫說，侯友宜對黨內都很關心，最近常常聯絡有關國會改革的事情，侯對這件事也全力支持，很開心侯友宜來參加，早上有台北市長蔣萬安，明天嘉義市長黃敏惠也會出席，希望大家全力把工作做好，就是對所有民眾跟黨支持者最大負責，更何況侯友宜是黨最重要的幹部。

對於之後有無訪美規畫，朱立倫表示，國民黨跟美國的非常密切，幾乎每周都有美方客人來，星期一也有訪客，都保持聯繫，有適當時間，也會到美國訪問，但現階段先把工作做好。