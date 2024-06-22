台南國小傳學生被丟石頭砸頭霸凌？教育局：已啟動調查

台南市永康區某國小19日傳出有學生丟石頭砸傷同學頭部， 家長指控孩子長期在校遭霸凌，校方處理不積極，最近發現校長要跟著畢業生一起退休了，怒批根本是想掩蓋霸凌事件。台南市教育局表示，幾次學童間出現爭執，校方都有介入處理。霸凌調查也依校安通報規定進行，不管校長退不退休，都會持續調查進行。

家長在臉書爆料公社po出校園監視器，3名學童在操場旁丟石頭，看見同班的這名同學出現，其中1人竟然直接對著他丟石頭，這名小朋友嚇了一大跳，家長接到學校通知，看到小孩子頭部受傷，心急如焚，怒指這不是第一次發生的偶發事件，幾個月來小朋友在班級裡，已多次遇上的霸凌問題。

據指出，該名案生也被指有情緒問題，但家長不以為然，指孩子從來沒有出現攻擊人的舉動，可能情緒掌控有問題，但是不能變成他被霸凌的理由啊，最近才知道校長要退休了，認為校方從頭到尾根本沒有積極處置。

教育局表示，經向學校了解，案生於今年4月及6月分別有家長向學校通報為疑似被霸凌及覇凌他人案件，該案件目前學校皆已依校園霸凌防制準則啟動處理程序中，不會因為校長要退休就不查。

教育局說，本月19日該生被磚頭砸傷事件，經初步了解，當天上午下課時間，該班級有一群學生玩撿石頭丟牆壁遊戲，所發生的意外傷害，事件發生後校方有立即進行檢傷包紮，並通知家長到校了解事發狀況，隔天也要5名參與學生說明事發經過及告誡安全事項，要求致歉、反省，對行為學生進行輔導管教。

教育局強調，後續將要求學校確實依偏差行為與霸凌防制準則相關規定妥適處理，並即時回應家長的質疑，對事件有關學生也應提供必要的輔導管教措施，營造友善的校園環境，學校對相關事件的處置若有不當，違反法令及「不隱匿、不包庇、不拖延」原則，也會依規定議處。