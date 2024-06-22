快訊

你家有在「富貴線」嗎？風水師揭密：北市最多、桃園這區也不錯

台南國小傳學生被丟石頭砸頭霸凌？教育局：已啟動調查

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市某國小傳疑似霸凌與學生意外傷害事件，監視器拍下有3名學童在操場旁丟石頭，有另一名學生經過時其中1人朝他丟石頭，家長氣憤對校方處理不滿，教育局強調已啟動調查。圖／取自臉書爆料公社
台南市某國小傳疑似霸凌與學生意外傷害事件，監視器拍下有3名學童在操場旁丟石頭，有另一名學生經過時其中1人朝他丟石頭，家長氣憤對校方處理不滿，教育局強調已啟動調查。圖／取自臉書爆料公社

台南市永康區某國小19日傳出有學生丟石頭砸傷同學頭部， 家長指控孩子長期在校遭霸凌，校方處理不積極，最近發現校長要跟著畢業生一起退休了，怒批根本是想掩蓋霸凌事件。台南市教育局表示，幾次學童間出現爭執，校方都有介入處理。霸凌調查也依校安通報規定進行，不管校長退不退休，都會持續調查進行。

家長在臉書爆料公社po出校園監視器，3名學童在操場旁丟石頭，看見同班的這名同學出現，其中1人竟然直接對著他丟石頭，這名小朋友嚇了一大跳，家長接到學校通知，看到小孩子頭部受傷，心急如焚，怒指這不是第一次發生的偶發事件，幾個月來小朋友在班級裡，已多次遇上的霸凌問題。

據指出，該名案生也被指有情緒問題，但家長不以為然，指孩子從來沒有出現攻擊人的舉動，可能情緒掌控有問題，但是不能變成他被霸凌的理由啊，最近才知道校長要退休了，認為校方從頭到尾根本沒有積極處置。

教育局表示，經向學校了解，案生於今年4月及6月分別有家長向學校通報為疑似被霸凌及覇凌他人案件，該案件目前學校皆已依校園霸凌防制準則啟動處理程序中，不會因為校長要退休就不查。

教育局說，本月19日該生被磚頭砸傷事件，經初步了解，當天上午下課時間，該班級有一群學生玩撿石頭丟牆壁遊戲，所發生的意外傷害，事件發生後校方有立即進行檢傷包紮，並通知家長到校了解事發狀況，隔天也要5名參與學生說明事發經過及告誡安全事項，要求致歉、反省，對行為學生進行輔導管教。

教育局強調，後續將要求學校確實依偏差行為與霸凌防制準則相關規定妥適處理，並即時回應家長的質疑，對事件有關學生也應提供必要的輔導管教措施，營造友善的校園環境，學校對相關事件的處置若有不當，違反法令及「不隱匿、不包庇、不拖延」原則，也會依規定議處。

教育局 校園 霸凌

延伸閱讀

台南某國小校園疑學生霸凌 市府：啟動處理程序

當年霸凌自己的人成了妹夫 男子拒絕捐腎給妹反被讚爆

東山高中國中部超收逾百人無法增班 恐遭重罰

康橋校車同地點2次出車禍 新北教育局出手重罰：國中減招1班

相關新聞

影／侯友宜參加國會改革說明會是要選黨主席？朱立倫：他是重要幹部

新北市長侯友宜今出席國會改革說明會新北場，被認為是要爭取黨主席一職，國民黨主席朱立倫表示，侯友宜對黨內很關心，也全力支持...

台南國小傳學生被丟石頭砸頭霸凌？教育局：已啟動調查

台南市永康區某國小19日傳出有學生丟石頭砸傷同學頭部， 家長指控孩子長期在校遭霸凌，校方處理不積極，最近發現校長要跟著畢...

高溫炎熱...新北深坑高溫橙色燈號 中午體感溫度達40度

高溫炎熱，中央氣象署今發布新北市深坑區為高溫橙色燈號，今天中午深坑區氣溫飆至35度、36度，體感溫度更達40度，市府呼籲...

體貼大巨蛋排隊球迷不淋雨 蔣萬安：大巨蛋Gate6開放

在台北大巨蛋看球不用淋雨，但有民眾反映大巨蛋排隊動線，入口處排滿大量球迷，希望可以不要淋雨。台北市長蔣萬安下午出席「羽您...

新北農業局長李玟傳異動 侯友宜：盼為國家、新北做事

新北市小內閣傳出異動，根據媒體報導，農業局長李玟將轉任外交部，侯友宜今天受訪時表示，期許每個人不管在什麼職位，都能為國家...

捷運汐東線徵收內湖土地 居民盼價格合理「勿搶百姓財產」

捷運汐東線總長5.56公里，橫跨新北4.75公里及台北市0.81公里，由於路線行經內湖蘆洲里，今年5月底辦第2場都市計畫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。