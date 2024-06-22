高溫炎熱...新北深坑高溫橙色燈號 中午體感溫度達40度

高溫炎熱，中央氣象署今發布新北市深坑區為高溫橙色燈號，今天中午深坑區氣溫飆至35度、36度，體感溫度更達40度，市府呼籲民眾注意防範熱傷害，同時調派水車在深坑街道灑水降溫。

天氣高溫炎熱，中央氣象署今天白天發布雲林縣、台南市、屏東縣為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；台北市、新北市、彰化縣、南投縣、高雄市為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，基隆市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、嘉義市、嘉義縣、花蓮縣為黃色燈號。

新北市政府指出，根據中央氣象署今天中午發布新北市深坑區為橙燈高溫資訊，該區氣溫將有單日38度或連日36度高溫機會，據氣象署預報深坑區氣溫上看36度，新北市府已啟動高溫防熱機制，通報各相關局處依SOP啟動防熱因應措施，呼籲民眾注意防護。

新北市長侯友宜表示，市府已啟動防熱因應措施，除執行高溫道路灑水降溫工作，以防止路面龜裂及爆胎，減緩都市熱島效應衍生人體相關熱傷害之外，並加強社群等網路文宣等防熱宣導措施，進行戶外工作者的勞動檢查、獨居長者關懷服務、公園綠地植栽澆灌，加強緊急醫療救護、輔導食品業者及市集、宣導攤販集中場食品安全等措施。