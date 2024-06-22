快訊

你家有在「富貴線」嗎？風水師揭密：北市最多、桃園這區也不錯

體貼大巨蛋排隊球迷不淋雨 蔣萬安：大巨蛋Gate6開放

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北大巨蛋舉辦球賽時民眾排隊入場。圖／報系資料照
台北大巨蛋舉辦球賽時民眾排隊入場。圖／報系資料照

在台北大巨蛋看球不用淋雨，但有民眾反映大巨蛋排隊動線，入口處排滿大量球迷，希望可以不要淋雨。台北市長蔣萬安下午出席「羽您有約」羽球公益賽開幕典禮指出，大巨蛋的Gate6會開放，供球迷進出。

蔣萬安說，這有整體的考量，這幾天都有特大雷雨，為避免球迷淋濕，所以已經跟中華職棒大聯盟相關的球團和遠雄實際的會勘，做整體評估之後，決定大巨蛋的Gate6就會開放，供球迷進出。

「羽您有約」今年已邁入第10屆，中華民國全民羽球發展協會及台北市國小學生家長會聯合會自2014年起開始舉辦，自第6屆起，主辦單位將所有團體報名費收入捐贈財團法人台北市教育局認助清寒學生基金會，今年參賽人數超過2500人，捐贈報名費15萬5000元．近年參賽人數不斷攀升，今年更突破2500人。

下午活動邀請東京奧運羽球男子雙打金牌選手王齊麟及台北市長蔣萬安擔任開球嘉賓。蔣萬安說，今天邀請到王齊麟，而且是台北市的選手，擔任開球嘉賓，他也準備相關禮物，運動員上場之前非常需要充分的營養而且要能維持耐力，所以準備了香蕉，讓齊麟跟他的搭擋李洋在這次的巴黎奧運賽場上能勇奪佳績。

大巨蛋 蔣萬安

延伸閱讀

國會改革法案挨批擴權 蔣萬安：民進黨雙標撕裂國家社會

陳佩琪、黃珊珊同聲喊話勿對蔣萬安雙標 北市府回應了

大稻埕7/17起連4週放煙火 蔣萬安預告將微服出巡

翡翠原水管通水啟用 蔣萬安：提升用水品質

相關新聞

影／侯友宜參加國會改革說明會是要選黨主席？朱立倫：他是重要幹部

新北市長侯友宜今出席國會改革說明會新北場，被認為是要爭取黨主席一職，國民黨主席朱立倫表示，侯友宜對黨內很關心，也全力支持...

台南國小傳學生被丟石頭砸頭霸凌？教育局：已啟動調查

台南市永康區某國小19日傳出有學生丟石頭砸傷同學頭部， 家長指控孩子長期在校遭霸凌，校方處理不積極，最近發現校長要跟著畢...

高溫炎熱...新北深坑高溫橙色燈號 中午體感溫度達40度

高溫炎熱，中央氣象署今發布新北市深坑區為高溫橙色燈號，今天中午深坑區氣溫飆至35度、36度，體感溫度更達40度，市府呼籲...

體貼大巨蛋排隊球迷不淋雨 蔣萬安：大巨蛋Gate6開放

在台北大巨蛋看球不用淋雨，但有民眾反映大巨蛋排隊動線，入口處排滿大量球迷，希望可以不要淋雨。台北市長蔣萬安下午出席「羽您...

新北農業局長李玟傳異動 侯友宜：盼為國家、新北做事

新北市小內閣傳出異動，根據媒體報導，農業局長李玟將轉任外交部，侯友宜今天受訪時表示，期許每個人不管在什麼職位，都能為國家...

捷運汐東線徵收內湖土地 居民盼價格合理「勿搶百姓財產」

捷運汐東線總長5.56公里，橫跨新北4.75公里及台北市0.81公里，由於路線行經內湖蘆洲里，今年5月底辦第2場都市計畫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。