體貼大巨蛋排隊球迷不淋雨 蔣萬安：大巨蛋Gate6開放

在台北大巨蛋看球不用淋雨，但有民眾反映大巨蛋排隊動線，入口處排滿大量球迷，希望可以不要淋雨。台北市長蔣萬安下午出席「羽您有約」羽球公益賽開幕典禮指出，大巨蛋的Gate6會開放，供球迷進出。

蔣萬安說，這有整體的考量，這幾天都有特大雷雨，為避免球迷淋濕，所以已經跟中華職棒大聯盟相關的球團和遠雄實際的會勘，做整體評估之後，決定大巨蛋的Gate6就會開放，供球迷進出。

「羽您有約」今年已邁入第10屆，中華民國全民羽球發展協會及台北市國小學生家長會聯合會自2014年起開始舉辦，自第6屆起，主辦單位將所有團體報名費收入捐贈財團法人台北市教育局認助清寒學生基金會，今年參賽人數超過2500人，捐贈報名費15萬5000元．近年參賽人數不斷攀升，今年更突破2500人。

下午活動邀請東京奧運羽球男子雙打金牌選手王齊麟及台北市長蔣萬安擔任開球嘉賓。蔣萬安說，今天邀請到王齊麟，而且是台北市的選手，擔任開球嘉賓，他也準備相關禮物，運動員上場之前非常需要充分的營養而且要能維持耐力，所以準備了香蕉，讓齊麟跟他的搭擋李洋在這次的巴黎奧運賽場上能勇奪佳績。