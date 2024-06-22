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台北市發布今年首次熱浪通報 10局處啟動降溫因應措施

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市發布今年首次熱浪通報，執行道路灑水降溫。圖／北市環保局提供
台北市發布今年首次熱浪通報，執行道路灑水降溫。圖／北市環保局提供

近日各地高溫炎熱，今高溫資訊顯示台北市亮橙色燈號，台北市發布今年首次熱浪通報，啟動熱浪預警機制，市府相關單位動員執行各項高溫應變措施，以減輕市民受到高溫的負面影響，並提醒民眾應注意室外防曬與室內通風，避免受到熱傷害，環保局下午2點執行灑水降溫措施。

台北盆地中央因地形下凹，導致容易蓄熱、散熱不易，為因應城市熱島效應的高溫情形，北市府自105年建立熱浪預警機制並納入地區災害防救計畫，並參照中央氣象署發布之高溫資訊，黃燈時注意警戒，以橙燈及紅燈作為熱浪預警標準，通報相關局處啟動高溫因應措施。

北市環保局表示，市府因應高溫共通報10個局處啟動相關因應措施，包含環保局以回收水執行高溫道路灑水工作；公園處進行公園綠地植栽澆灌，以調節都市微氣候；勞動局進行戶外工作者的勞動檢查，社會局啟動獨居長者關懷服務，以照應易受熱危害的高危險群。

另外，教育局進行預防熱傷害宣導，通知各級學校調整戶外課教學地點；衛生局及市場處加強衛教宣導及緊急醫療、輔導食品業者及市集、攤販集中場所食品安全宣導；水利處及衛工處操作截流設施及汙水處理系統，提升河川自淨及涵容能力；消防局整備緊急救護，以因應各種緊急救援情況，以降低高溫帶來的潛在危害。

環保局提醒，當發生高溫情形時，應盡可能待在通風良好或有空調的室內，無空調設備的室內則應打開門窗並使用電扇，防止悶熱對健康造成危害，尤其是家中有老人或幼兒者要特別注意。

此外，減少戶外活動及勞動，避免劇烈運動，若需外出應做好防曬措施，儘量待在陰涼處所和減少長時間室外體力活動。

環保局指出，不論在室內或室外，記得隨時補充水分，倘身體有不適的狀況出現，如體溫升高、輕微的噁心、頭暈、頭痛、耳鳴、全身無力等徵狀，可能是熱傷害的徵兆，隨時留意身體狀況，若有不適應立即休息、補水，如症狀持續應尋求醫療協助，以免發生熱傷害。

台北市發布今年首次熱浪通報，北市公園處執行植栽澆灌。圖／北市環保局提供
台北市發布今年首次熱浪通報，北市公園處執行植栽澆灌。圖／北市環保局提供

熱浪 環保局 高溫

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