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新北農業局長李玟傳異動 侯友宜：盼為國家、新北做事
新北市小內閣傳出異動，根據媒體報導，農業局長李玟將轉任外交部，侯友宜今天受訪時表示，期許每個人不管在什麼職位，都能為國家、為新北市做事。
新北市議會6日進行市政總質詢時，國民黨議員陳偉杰質詢時指出，市府傳出7、8月小內閣將微調，侯友宜當時表示，每次人事異動都有時機點，市府會調整到最堅強部隊。
侯友宜今天出席視察社區防蚊師及環保志工登革熱防治工作，會後接受媒體聯訪，媒體詢問市府小內閣農業局長李玟異動一事，侯友宜表示，每個人事異動都是常態性的，希望每個人不管在任何職位上，都能為國家、為新北市做事。
對此，中央社記者致電李玟，他表示人事案以長官核定發布為基準。
根據市府農業局網站，李玟畢業於國立中興大學公共政策研究所經濟組，曾任觀光旅遊局專門委員、文化局主任秘書、農業局主任秘書、農業局副局長，2015年任農業局長。
李玟任內創造萬金杜鵑品牌、榮獲世界五大設計獎、全國唯二金牌農村、來新北玩公園改造逾200座、翻轉22處漁港、創造北海岸夜金閃閃的夜經濟。
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