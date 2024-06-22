快訊

清水傳銀樓搶案！男子假裝買金飾「搶了就跑」警方追緝中

00929若股價24元殖利率也有10％！ 存股哥：00878、00713、0056持有比重會較多

「連4場寶島最狂煙火」時間曝！「2024大稻埕夏日節」最長480秒

聽新聞
test
0:00 / 0:00

捷運汐東線徵收內湖土地 居民盼價格合理「勿搶百姓財產」

聯合報／ 記者張曼蘋／新北即時報導
汐東線因需使用北市內湖區土地，去年1月辦說明會，民眾主要希望捷運行經的橋下道路，能比照新北市段吉林街拓寬，經與北市府相關單位討論並獲共識。圖／新北捷運局提供
汐東線因需使用北市內湖區土地，去年1月辦說明會，民眾主要希望捷運行經的橋下道路，能比照新北市段吉林街拓寬，經與北市府相關單位討論並獲共識。圖／新北捷運局提供

捷運汐東線總長5.56公里，橫跨新北4.75公里及台北市0.81公里，由於路線行經內湖蘆洲里，今年5月底辦第2場都市計畫變更公展說明會，居民盼市府用合理價格徵收土地，否則就是「搶劫老百姓財產」。雙北市府允諾，價格將依徵收該年度市價委託估價師計算；另目前正依民眾意見辦理都市計畫書圖修正作業，預計7月函報北市都發局轉內政部審議。

新北捷運局表示，汐東線因需使用北市內湖區土地，去年1月辦都市計畫變更公展說明會，會中民眾主要希望捷運行經的橋下道路，能比照新北市段吉林街拓寬，經與北市府相關單位討論並獲共識後，擴大變更範圍以併同拓寬橋下道路，同年8月辦地方說明會也獲地方認同、10月獲北市都委員會大會審議通過，今年1月獲內政部都委會大會審議通過。

新北捷運局說，因審議通過變更範圍擴大，為確保地主權益，今年5月21日辦第2次公展說明會，但會中部分民眾擔憂用地徵收價格，一名民眾表示，「一定要按照土地徵收條例上面規定的市價來徵收。」；也有人說，請市府看看中央法規規定，若要照新法規用15%徵收他的土地，就是在搶劫老百姓財產，建議找3家估價公司辦理。

雙北市府也允諾，徵收價格將依徵收該年度市價委託估價師計算，且會多找幾家估價公司；至於工程部分統包標今年5月13日已第2次上網公告，預定9月12日開標。目前正依民眾意見辦理都市計畫書圖修正作業，預計7月修正完轉內政部審議。

新北段部分，新北捷運局表示，吉林街及福德三路道路拓寬要徑工程，地主已同意比例超過九成，用地皆已交付廠商施作，剩餘尚未同意部分大多為未辦繼承土地，正協助通知可能繼承人辦理繼承事宜。

捷運汐東線橫跨新北4.75公里及台北市0.81公里，由於路線行經內湖蘆洲里，今年5月底辦第2場都市計畫變更公展說明會，居民盼市府用合理價格徵收土地。圖／新北捷運局提供
捷運汐東線橫跨新北4.75公里及台北市0.81公里，由於路線行經內湖蘆洲里，今年5月底辦第2場都市計畫變更公展說明會，居民盼市府用合理價格徵收土地。圖／新北捷運局提供
汐東線要徑工程拓寬汐止區吉林街與福德三路，目前土地取得達九成。圖／新北捷運局提供
汐東線要徑工程拓寬汐止區吉林街與福德三路，目前土地取得達九成。圖／新北捷運局提供
汐東線SB10至SB15站，連接民生汐止線及基隆捷運。圖／新北市捷運局提供
汐東線SB10至SB15站，連接民生汐止線及基隆捷運。圖／新北市捷運局提供

內湖 土地徵收 新北捷運 汐東線 都市計畫

延伸閱讀

獨／中油桃煉廠爆汙染 重金屬超標7倍、石油化合物10倍

基隆市府擬送鄰長電動機車 內政部：應審慎研處

北市信義區下午起陸續停電…晚間逾900戶受害 台電揭事故原因

環團籲賴政府開啟社會對話 建立以農民為主體的農業綠能

相關新聞

人力版Google街景車出沒 新北改善人行道出奇招

Google街景車世界各地大街小巷穿梭，車頂顯眼的全向攝影機民眾並不陌生，近來新北市巷道出現人力版街景車，同樣高掛攝影機...

7成5台北市民不知道雙北明年辦世壯運 北市：加強宣傳

明年年台北市跟新北市將一起舉辦「世界壯年運動會」但有7成5北市民不知道雙北有此國際級活動，另只要年滿30歲，不經選拔都可...

捷運汐東線徵收內湖土地 居民盼價格合理「勿搶百姓財產」

捷運汐東線總長5.56公里，橫跨新北4.75公里及台北市0.81公里，由於路線行經內湖蘆洲里，今年5月底辦第2場都市計畫...

侯友宜視察登革熱防治 宣布調高環保志工費至2100元

近期氣溫升高、降雨增多，容易孳生蚊蟲，新北市長侯友宜今前往土城區埤林里視察社區防治工作，宣布明年起調升環保志工經費至每人...

新北農業局長李玟傳異動 侯友宜：盼為國家、新北做事

新北市小內閣傳出異動，根據媒體報導，農業局長李玟將轉任外交部，侯友宜今天受訪時表示，期許每個人不管在什麼職位，都能為國家...

獨／侯友宜任期剩2年半 傳任職9年農業局長異動至外交部

新北市長侯友宜已連任第二屆，任期結束後將離開新北市長一職轉換跑道，其小內閣21日則傳出異動，現任農業局長李玟傳聞將異動至外交...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。