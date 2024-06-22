捷運汐東線徵收內湖土地 居民盼價格合理「勿搶百姓財產」

捷運汐東線總長5.56公里，橫跨新北4.75公里及台北市0.81公里，由於路線行經內湖蘆洲里，今年5月底辦第2場都市計畫變更公展說明會，居民盼市府用合理價格徵收土地，否則就是「搶劫老百姓財產」。雙北市府允諾，價格將依徵收該年度市價委託估價師計算；另目前正依民眾意見辦理都市計畫書圖修正作業，預計7月函報北市都發局轉內政部審議。

新北捷運局表示，汐東線因需使用北市內湖區土地，去年1月辦都市計畫變更公展說明會，會中民眾主要希望捷運行經的橋下道路，能比照新北市段吉林街拓寬，經與北市府相關單位討論並獲共識後，擴大變更範圍以併同拓寬橋下道路，同年8月辦地方說明會也獲地方認同、10月獲北市都委員會大會審議通過，今年1月獲內政部都委會大會審議通過。

新北捷運局說，因審議通過變更範圍擴大，為確保地主權益，今年5月21日辦第2次公展說明會，但會中部分民眾擔憂用地徵收價格，一名民眾表示，「一定要按照土地徵收條例上面規定的市價來徵收。」；也有人說，請市府看看中央法規規定，若要照新法規用15%徵收他的土地，就是在搶劫老百姓財產，建議找3家估價公司辦理。

雙北市府也允諾，徵收價格將依徵收該年度市價委託估價師計算，且會多找幾家估價公司；至於工程部分統包標今年5月13日已第2次上網公告，預定9月12日開標。目前正依民眾意見辦理都市計畫書圖修正作業，預計7月修正完轉內政部審議。

新北段部分，新北捷運局表示，吉林街及福德三路道路拓寬要徑工程，地主已同意比例超過九成，用地皆已交付廠商施作，剩餘尚未同意部分大多為未辦繼承土地，正協助通知可能繼承人辦理繼承事宜。