人力版Google街景車出沒 新北改善人行道出奇招

Google街景車世界各地大街小巷穿梭，車頂顯眼的全向攝影機民眾並不陌生，近來新北市巷道出現人力版街景車，同樣高掛攝影機徒步或騎行在人行道，新北市養工處表示，為進行人行環境通盤檢討，使用人工揹負錄影機及騎腳踏車攝影方式進行人行道品質蒐集，以確認需改善位置。

人力版Google街景車以永和地區為試辦區域，針對人潮密集地區的人行環境進行普查。透過系統化、科學化的分析掌握人行道資訊，預計在明年底完成1047公里人行環境調查。

養工處長簡必琦表示，工作人員使用人工揹負攝像機及騎腳踏車攝影的方式進行影像蒐集，運用觸控式面板或筆電控制攝像頭轉向，並透過GPS定位在地圖中顯示測量座標。

他說，這些數據包括人行道的長度、寬度、鋪面破損程度及固定設施，如固定箱體、固定桿類、車阻、樹穴等，逐一完成數位建檔和資料檢核，再回饋至人行道系統平台。預計今年底先完成永和、中和、板橋及新莊等地區約293公里人行環境調查。

工務局長祝惠美表示，運用空間資訊分析方法篩選出人行道串連度不佳路段或危險路口，建立長期人行數據後，通過遷移障礙物、退縮圍牆及改善路口等措施提升行人步行空間。目標將新北市打造成市民行走安全、生活宜居友善城市。