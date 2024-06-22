侯友宜視察登革熱防治 宣布調高環保志工費至2100元

近期氣溫升高、降雨增多，容易孳生蚊蟲，新北市長侯友宜今前往土城區埤林里視察社區防治工作，宣布明年起調升環保志工經費至每人每年2100元，新北市連續10年得到最乾淨的城市，提升經費讓志工更認真打拚，讓新北環境越變越好。

侯友宜表示，環保志工每天要做很多巷弄清潔以及取締、消滅菸頭，包括狗大便、綠美化環境、撕小廣告非常多的事，今天同時聽里長們在登革熱好發期間如何用防疫地圖防止登革熱爆發。

侯友宜說，新北市連續10年獲得最乾淨城市殊榮，離不開各區清潔隊員及環保志工的心力。目前新北市的環保志工共有2萬6735人，為感念環保志工維護環境，明年起環保志工經費將從每人每年1000元調升至2100元，經費運用除購買環保志工背心、教育訓練、保險及誤餐費外，還可用於聯誼活動。

環保局表示，登革熱防治工作持續進行中，今年1至5月已調查巡檢5920處、動員2萬3317人次、清除積水容器1萬293個、廢輪胎267個。自2016年推動社區防蚊師培訓計畫，迄今已培訓4726人次，今年度培訓人數達775名。環保局教導防蚊師建置防疫地圖，於平日加強高危點巡檢、清理及宣導「巡、倒、清、刷」觀念，有效降低登革熱風險。