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7成5台北市民不知道雙北明年辦世壯運 北市：加強宣傳

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
雙北市長侯友宜（左）、蔣萬安（右）共同行銷世壯運。圖／報系資料照
雙北市長侯友宜（左）、蔣萬安（右）共同行銷世壯運。圖／報系資料照

明年年台北市跟新北市將一起舉辦「世界壯年運動會」但有7成5北市民不知道雙北有此國際級活動，另只要年滿30歲，不經選拔都可以報名參加，也有8成6市民不知道。據統計，目前海內外僅1萬多人多報名參加，國外占3千人，距4萬人參與的目標還有一段差距。世壯運執委會表示，將再加強國內外行銷力道。

世壯運將於2025年5月由台北市與新北市聯合舉辦，競賽項目多達35項，競賽場館也橫跨北台灣6縣市，有別以往的國際賽會，主要為鼓勵世界各地喜愛運動的壯年參與競賽，以落實「終身運動」與「全民運動」的理念，預計將吸引110個國家，國內外約4萬名好手參與，並創造高觀光效益，進而帶動整體國內觀光產值提升。

根據市府針對世壯運所做的民調顯示，明年2025雙北一起舉辦世界壯年運動會，知道24.2%、不知道75.8%；另一題是只要年滿30歲，不用經過選拔，都可以報名參加世界壯年運動會，知道的只有13.5%、不知道 86.5%。

對此，2025雙北世界壯年運動會執委會辦公室表示，世壯運過往在歐美國家較為盛行，此次台灣率先舉辦亞洲首場世壯運，自今年2月17日開放報名並啟動整體宣傳，至本月21日已有近1萬4千人報名參賽，較原預訂7月17日有1萬500人報名提早達標。

另外，目前參賽者，還包括知名棒球球星周思齊、103歲「全球最年長羽球選手」林友茂，以及眾多國手的教練們等跨世代、跨領域運動愛好者組成。

世壯運執委會辦公室指出，已透過國內各體育單項協會、大型賽事、運動團體等管道進行精準行銷、刺激報名外，下半年度還會陸續推出賽會主題曲、形象影片、名人口碑推廣，藉由網路社群、市政管道、贊助商通路、各大交通節點等進行宣傳，持續提升世壯運知曉度，另也參考民調及各方意見，加強國內外行銷力道，讓更多民眾參與這場結合體育及觀光的國際級嘉年華會。

世壯運 北市 民調 運動 體育

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