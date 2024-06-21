獨／侯友宜任期剩2年半 傳任職9年農業局長異動至外交部

新北市長侯友宜已連任第二屆，任期結束後將離開新北市長一職轉換跑道，其小內閣今則傳出異動，現任農業局長李玟傳聞將異動至外交部，李玟對此未證實，僅表示一切以長官（侯友宜）安排為主。

現任新北市農業局長李玟，曾任行政院新聞局一等秘書，2012年調至新北市觀旅局任職專委，之後一路努力奮戰，再獲擔任文化局主任秘書、農業局主任秘書、農業局副局長，並於2015年擔任農業局局長一職，至今已長達9年。

李玟畢業於中興大學公共政策研究所，擔任農業局長任內創造萬金杜鵑品牌、榮獲世界五大設計獎、全國唯二金牌農村等、來新北玩公園改造逾200座、翻轉22處漁港、創造北海岸夜金閃閃經濟，為新北農業發展盡心盡力有目共睹。

今傳出李玟將調任外交部引發府內議論與不捨，李玟對此則未予證實，僅表示一切人事安排以長官安排為主。