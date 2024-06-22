聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北敬老卡 下月起可搭計程車、騎YouBike

聯合報／ 記者張曼蘋洪子凱／連線報導
新北敬老愛心卡下月起擴大使用範圍，預計92萬人受惠。示意圖，本報資料照片
新北敬老愛心卡下月起擴大使用範圍，預計92萬人受惠。示意圖，本報資料照片

新北敬老愛心卡下月起擴大使用，預計92萬人受惠，其中愛心計程車隊紫色標章昨公布，共11家車隊、超過1.25萬輛車加入服務，北北基桃宜上車都可使用。社會局為避免冒名，每月會透過資料分析找出異常使用者。

新北社會局與交通局昨辦記者會說明使用範圍及使用方式，同時發布新北敬老愛心車隊標章，民眾除了電話與App預約叫車，也可認明醒目的紫色標章搭乘。敬老卡去年開放使用範圍至台鐵列車、今年1月起擴大使用範圍至機捷，7月將再擴大至計程車及YouBike。

社會局表示，上車地點需在北北基桃宜，下車地點不限，每趟次最高扣65點，剩餘車資則扣票卡的儲值金額，若用電話或App叫車，需提前告知要使用新北市敬老愛心卡，搭敬老愛心計程車，並留下搭乘者聯絡電話及上下車地點；至於路邊招車則需認明紫色標章。

不過，北市多年前已經開放敬老愛心計程車，卻有司機發現部分年輕人冒名使用敬老愛心卡搭車，當時根據規定，冒名搭計程車只收回卡片一年，並沒有罰鍰，才出現僥倖心態。

北市社會局專委楊雅茹表示，相較捷運、公車，冒用敬老卡搭計程車，確實較難發現，已要求車隊需有SOP因應，長者若要乘車，需叫敬老愛心車隊，且上車要確認身分，若被抓獲，卡要被沒收一年，只能透過加強宣導，避免有心人士冒用。

新北交通局表示，公車及計程車司機都有教育訓練，包括遇到冒名時，可記下卡號，再回報並轉知社會局處理。

社會局表示，持卡人搭乘捷運、公車和計程車等交通運具，司機或站務人員都可確認使用者的身分，每月也會透過資料分析，找出異常的使用者，減少冒名，另外新北各區公所於製發敬老愛心票卡時，也均會提醒持卡人，票卡限定本人使用，加強宣導。

愛心 計程車司機

延伸閱讀

1.25萬輛小黃加入！新北敬老愛心卡7月1日擴大使用

大貨車與小黃變道不慎肇禍 國道8車連環追撞釀10人傷

臨停需求難解！桃園將推共用臨停區 3車種可臨時停車

專家指社工補足才能補社安破網 北市社會局：盼中央增補助提升待遇

相關新聞

新北敬老卡 下月起可搭計程車、騎YouBike

新北敬老愛心卡下月起擴大使用，預計92萬人受惠，其中愛心計程車隊紫色標章昨公布，共11家車隊、超過1.25萬輛車加入服務...

野柳昨晚突停電 台電：其他單位纜線燒損配合停電搶修

新北市萬里區野柳地區昨晚有地下纜線燒損，冒出火花，消防人員到場灌救，台電配合停電救災，港東路等一帶約40戶停電約半小時後...

新北口說營 培育SUPER魅力少年

新北教育局攜手聯合報系，已連續4年合辦口說營活動，今年共有30所國中1050名學生參與，經過班內擂台賽、線上初賽及實體競...

雙北機車族注意！暑假到 加強取締

雙北機車事故比率民國110到112年都占8成以上，往返雙北的機車數量也近79萬輛次，暑假到來，雙北昨宣示從7月起為期3個...

獨／侯友宜任期剩2年半 傳任職9年農業局長異動至外交部

新北市長侯友宜已連任第二屆，任期結束後將離開新北市長一職轉換跑道，其小內閣今則傳出異動，現任農業局長李玟傳聞將異動至外交...

北市信義區下午起陸續停電…晚間逾900戶受害 台電揭事故原因

北市午後下起雷陣雨，潮濕悶熱，有北市居民反映，信義區多處路段從下午開始陸續發生停電。北市1999話務中心截至21時持續接...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。