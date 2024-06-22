新北敬老卡 下月起可搭計程車、騎YouBike

新北敬老愛心卡下月起擴大使用，預計92萬人受惠，其中愛心計程車隊紫色標章昨公布，共11家車隊、超過1.25萬輛車加入服務，北北基桃宜上車都可使用。社會局為避免冒名，每月會透過資料分析找出異常使用者。

新北社會局與交通局昨辦記者會說明使用範圍及使用方式，同時發布新北敬老愛心車隊標章，民眾除了電話與App預約叫車，也可認明醒目的紫色標章搭乘。敬老卡去年開放使用範圍至台鐵列車、今年1月起擴大使用範圍至機捷，7月將再擴大至計程車及YouBike。

社會局表示，上車地點需在北北基桃宜，下車地點不限，每趟次最高扣65點，剩餘車資則扣票卡的儲值金額，若用電話或App叫車，需提前告知要使用新北市敬老愛心卡，搭敬老愛心計程車，並留下搭乘者聯絡電話及上下車地點；至於路邊招車則需認明紫色標章。

不過，北市多年前已經開放敬老愛心計程車，卻有司機發現部分年輕人冒名使用敬老愛心卡搭車，當時根據規定，冒名搭計程車只收回卡片一年，並沒有罰鍰，才出現僥倖心態。

北市社會局專委楊雅茹表示，相較捷運、公車，冒用敬老卡搭計程車，確實較難發現，已要求車隊需有SOP因應，長者若要乘車，需叫敬老愛心車隊，且上車要確認身分，若被抓獲，卡要被沒收一年，只能透過加強宣導，避免有心人士冒用。

新北交通局表示，公車及計程車司機都有教育訓練，包括遇到冒名時，可記下卡號，再回報並轉知社會局處理。

社會局表示，持卡人搭乘捷運、公車和計程車等交通運具，司機或站務人員都可確認使用者的身分，每月也會透過資料分析，找出異常的使用者，減少冒名，另外新北各區公所於製發敬老愛心票卡時，也均會提醒持卡人，票卡限定本人使用，加強宣導。