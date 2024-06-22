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雙北機車族注意！暑假到 加強取締

聯合報／ 記者邱書昱／台北報導
雙北交通警察大隊強調，會加強取締車輛未停讓禮讓行人。記者邱書昱／攝影
雙北交通警察大隊強調，會加強取締車輛未停讓禮讓行人。記者邱書昱／攝影

雙北機車事故比率民國110到112年都占8成以上，往返雙北的機車數量也近79萬輛次，暑假到來，雙北昨宣示從7月起為期3個月，合作加強取締，聚焦闖紅燈、未停讓行人及超速等，雙北取締熱點不管是偏遠郊區或是觀光景點都會加強，盼落實安全駕駛。

對雙北加強取締，每天從新北市中和通勤往返台北市的黃姓機車騎士表示，往返雙北的交界平常多是通勤上班族多，因此不會有飆車、無照駕駛等，但在北市或新北境內，較常遇到機車亂竄、改車、闖紅燈等亂象。

北市交通局交通安全科長葉志宏表示，雙北的機車登記輛持續上升，截至今年4月達320萬輛以上，且雙北往返的機車數量也近79萬輛次。尤其7月暑假開始到年底，無照駕駛事故人數攀升，違規闖紅燈、超速、車輛不停讓行人等項目也增加，雙北近年在7月開始合作，取締機車違規。

台北市交通局長謝銘鴻說，現在畢業季正值高中生要準備上大學，可能還沒有考到駕照，9月開學又不熟路況和法規而肇事，從過往數據來看會有攀升到年底狀況，取締重點是闖紅燈、未停讓行人及超速。

北市交通警察大隊組長黃建盛也說，雙北過去就維持合作常態，會聯繫鄰近的分局像是新北永和分局與北市中正二分局，保持資訊暢通管道，不管是西門町商圈、士林商圈、公館或東區等，還有雙北交界的橋梁、連通道等，都會是取締熱點。

新北市交通局副局長林麗珠表示，依照雙北過去二年合作經驗，加強執法後，事故數據確實有和緩，但交通事故並非單一原因造成，民眾還是要注意交通安全。

同時，雙北配合公路局推出「道路安駕訓練」課程，教練會指導如何預防性駕駛、碰到事故第一反應以避免摔車等，根據統計，上完安駕訓練課程和沒有上過課程者相比，事故降低35%。

雙北取締重點包括闖紅燈、無照駕駛等，其中14歲未滿18歲者，會再通知監護人且車主吊扣牌照一個月，還有未停讓行人違規，最高罰鍰6千元及道安講習3小時。

交通事故 行人

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雙北機車注意 為期3個月加強取締 降低事故率

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