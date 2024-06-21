北市信義區下午起陸續停電…晚間逾900戶受害 台電揭事故原因
北市午後下起雷陣雨，潮濕悶熱，有北市居民反映，信義區多處路段從下午開始陸續發生停電。北市1999話務中心截至21時持續接獲民眾進線反映信義區松山路、信義路六段停電情形。台電表示是發生火警，暫時停電已於20時51部分復電，信義路六段一帶已恢復供電。
根據指出，今天下午3點開始有民眾陸續報告停電問題，第一次停電通報是在下午3時19分，之後陸續收到更多停電通報。
北市1999話務中心截至21時持續接獲民眾進線反映信義區松山路、信義路六段停電情形。對此，台電說明，19時17接獲119消防隊通報，松山路650巷(永春坡濕地公園)一帶樹木著火，應現場指揮官要求配合救災緊急停電，配合火勢撲滅情形，已於20:51部分復電，信義路六段一帶已恢復供電。
台電表示，發生時間19時17分，第一次復電時20時51分，復電918戶(98%)。預估全部復電時間22時。目前仍停電戶數15戶。
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