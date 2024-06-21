新北潭底溝屢遭污染 環警檢聯手查獲電鍍廠送辦

新北市環保局表示，樹林區潭底溝某非法電鍍廠曾遭勒令停工，仍一意孤行持續營業，並企圖更名規避，5月底再遭查獲，初估獲利千萬元，將報請檢方向法院聲請沒入獲利財產。

環保局今天發布新聞指出，這家違法電鍍業者在民國108年遭勒令停工，移送檢方偵辦；電鍍廠負責人李姓男子於112年2月又被查獲，再次遭勒令停工，卻依舊不改；今年3月更改公司名稱，意圖規避停工命令，持續作業。

環保局表示，5月底與警政署保七總隊組專案小組偵辦、搜索，帶回李男，查扣相關帳冊。粗估李男自112年2月遭環保局再次勒令停工後至今，不法獲利已近新台幣1000萬元。

李男帶回後，警方依違反水污染防治法不遵行停工命令罪嫌，移送新北地檢署偵辦，後續將報請檢察官向法院聲請沒入千萬財產。

環保局指出，業者將面臨最高3年以下有期徒刑，亦可併科500萬元罰金，同時將移送新北市公安小組查處斷水斷電，以杜絕污染。

樹林區潭底溝為塔寮坑溪流域上游，常有河川變色遭污染，一直是市議員關心與質詢的議題。環保局表示，水污染主要來源為上游生活污水與工廠廢水，已於可疑污染處全面架設科學監控儀器。