快訊

NVIDIA股價顫巍巍…美媒建議改打12張AI安全牌 這支台股也入列

大日向基隆市府要求給付5千萬敗訴 NET聲明：不解、遺憾

大陸對台灣進口苯乙烯續徵反傾銷稅 經濟部回應了

侯友宜拜會劉世芳 盼內政部加速審議新北開發案

中央社／ 新北21日電

新北市長侯友宜下午拜會內政部長劉世芳，市府晚間表示，雙方討論內政部審議的都市計畫及新北重大建設，也針對國土計畫法、社會住宅交換意見，盼地方與中央攜手儘速推動市政。

市府新聞局晚間發布新聞表示，侯友宜與市府城鄉發展局長黃國峰、地政局長汪禮國，下午一起前往內政部拜會劉世芳。

市府表示，新北市目前有76個案於內政部審議中，其中，攸關地方發展及民眾期待的新店B單元區段徵收開發案、蘆洲南北側農業區區段徵收開發案、板橋區浮洲都市計畫案，以及105市道、污水接管補助款，雙方交流並盼加速審議。

侯友宜表示，與內政部雙方都有深度討論，溝通更加順暢；相關審議都會按程序進行，也期待重大建設能獲得支持，讓中央、地方共同推動新北的區域發展與公共服務。

至於國土計畫法的議題，市府說，雙方也交換經驗與做法，盼未來能順利推動。社會住宅的部分，新北市將與中央共同努力推動外，也提出勞工宅概念，讓企業負起照顧勞工的責任。

侯友宜 內政部

延伸閱讀

三重果菜菜市場遷移亂鬥？林淑芬遞完連署書 侯友宜也拜會劉世芳

5千蘆洲人連署反對三重果菜遷移 侯友宜被批綁架蘆洲人

新北原民就業條例法條遭中央宣告無效 侯友宜：已提訴願

賴清德上任1個月兩岸表現如何？侯友宜：台海關係仍緊張

相關新聞

侯友宜拜會劉世芳 中央地方交流新北重大建設

新北市長侯友宜21日拜會內政部長劉世芳，雙方就新北市重大建設進行討論。劉世芳強調新北市政府所提的意見訴求，內政部皆十分重...

北市信義區下午起陸續停電…晚間逾900戶受害 台電揭事故原因

北市午後下起雷陣雨，潮濕悶熱，有北市居民反映，信義區多處路段從下午開始陸續發生停電。北市1999話務中心截至21時持續接...

貢寮漁會表揚優秀漁民 老中青世代交替

貢寮區一年一度的漁民節慶祝大會，今(21)日在漁會大樓裡熱鬧展開，今年也表揚12位優秀模範漁民，有老有少象徵世代交替來臨，也讓人看到貢寮漁業的未來無可限量，當天包括新北市政府，中央主管機關，貢寮區公所，市議員林裔綺等人都到現場，慰勞漁民一整年來的辛勞。

發揮力量改造社區 三芝幼兒園彩繪改造洗衫窟仔

三芝區有一處充分展現在地人文風情的古老設施「洗衫窟仔」，是歷史悠久的洗衣走廊，為了讓在地生長的孩子們了解家鄉文化，三芝幼兒園在這個傳統的洗衫窟仔中開啟了家鄉文化的課程，透過與孩子們的討論，激盪出保留洗衫窟仔並彩繪改造洗衫窟仔的方案，終於在社區支持下改造完成並進行剪綵儀式。

新廟上樑典禮 汐止180年歷史濟德宮明年展新貌

在民國110年進行改建的汐止濟德宮，經過幾年的時間即將完工，今(21)日廟方心舉行莊嚴隆重的上樑檥式，已經有180多年歷史的汐止濟德宮，因為經過幾次颱風侵襲，結構破損不堪，有安全上的疑慮，所以，決定重建，預計今年底外觀可以完成，展現一座結合傳統古廟與現代化設計的濟德宮。

雙溪新基里大飯店開飯 還幫長者慶生更顯溫馨

雙溪區新基里今(21)日在南天宮舉行六月份的銀髮共餐，這天好熱鬧，不少長者一早就來卡位，飯前除了有政令宣導，今天更別開生面為六月份生日的長者慶生，兩顆大蛋糕分享給長者，現場還唱起生日快樂歌，場面顯得格外溫馨。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。