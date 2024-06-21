侯友宜拜會劉世芳 盼內政部加速審議新北開發案

三芝區有一處充分展現在地人文風情的古老設施「洗衫窟仔」，是歷史悠久的洗衣走廊，為了讓在地生長的孩子們了解家鄉文化，三芝幼兒園在這個傳統的洗衫窟仔中開啟了家鄉文化的課程，透過與孩子們的討論，激盪出保留洗衫窟仔並彩繪改造洗衫窟仔的方案，終於在社區支持下改造完成並進行剪綵儀式。

2024-06-21 20:47