侯友宜拜會劉世芳 盼內政部加速審議新北開發案
新北市長侯友宜下午拜會內政部長劉世芳，市府晚間表示，雙方討論內政部審議的都市計畫及新北重大建設，也針對國土計畫法、社會住宅交換意見，盼地方與中央攜手儘速推動市政。
市府新聞局晚間發布新聞表示，侯友宜與市府城鄉發展局長黃國峰、地政局長汪禮國，下午一起前往內政部拜會劉世芳。
市府表示，新北市目前有76個案於內政部審議中，其中，攸關地方發展及民眾期待的新店B單元區段徵收開發案、蘆洲南北側農業區區段徵收開發案、板橋區浮洲都市計畫案，以及105市道、污水接管補助款，雙方交流並盼加速審議。
侯友宜表示，與內政部雙方都有深度討論，溝通更加順暢；相關審議都會按程序進行，也期待重大建設能獲得支持，讓中央、地方共同推動新北的區域發展與公共服務。
至於國土計畫法的議題，市府說，雙方也交換經驗與做法，盼未來能順利推動。社會住宅的部分，新北市將與中央共同努力推動外，也提出勞工宅概念，讓企業負起照顧勞工的責任。
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