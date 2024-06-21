三重果菜菜市場遷移亂鬥？林淑芬遞完連署書 侯友宜也拜會劉世芳

民進黨立委林淑芬今中午與黨籍議員向內政部長劉世芳遞交近5千人連署書，表達地方民眾反對三重果菜市場遷移至蘆洲的聲音。沒想到新北市長侯友宜今下午3點也率首長拜會劉世芳，侯說，雙方針對蘆南北、板橋浮洲等都市計畫案都有深度討論，相關審議均按照程序進行，也期待重大建設均能獲支持，中央地方攜手合作推動新北市政。

侯友宜今下午與城鄉局長黃國峰、地政局長汪禮國，拜會內政部長劉世芳。侯指出，會中針對目前新北市在內政部審議的都市計畫，及新北市的重大建設討論，也就國土計畫法、社會住宅等項目交換意見，地方與中央一定會攜手合作推動新北市政。

新北市府表示，目前約有76案在內政部審議中，會中就攸關地方發展的新店B單元、蘆南北、板橋浮洲等都市計畫案、及105市道、污水接管補助款等重大建設交流，也盼加速審議。

至於國土計畫法議題，雙方也交換經驗與做法，盼未來順利推動；而社會住宅部分，新北市會與中央共同努力推動，也提出勞工宅概念，讓企業負起照顧勞工的責任。