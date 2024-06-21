快訊

新自強號首批乘客抵新城站！乘客曝撞擊瞬間「像被拋飛」 有人當場哭出來

北市私校東山高中國中部爆超收142人無校可念 議員怒轟：入學詐欺案

錯過黃金搶救時間…台人赴希臘海泳溺斃 家屬怒控導遊、船員冷眼旁觀

三重果菜菜市場遷移亂鬥？林淑芬遞完連署書 侯友宜也拜會劉世芳

聯合報／ 記者張曼蘋／新北即時報導
新北市長侯友宜今下午率首長拜會內政部長劉世芳。圖／新北市府提供
新北市長侯友宜今下午率首長拜會內政部長劉世芳。圖／新北市府提供

民進黨立委林淑芬今中午與黨籍議員向內政部長劉世芳遞交近5千人連署書，表達地方民眾反對三重果菜市場遷移至蘆洲的聲音。沒想到新北市長侯友宜今下午3點也率首長拜會劉世芳，侯說，雙方針對蘆南北、板橋浮洲等都市計畫案都有深度討論，相關審議均按照程序進行，也期待重大建設均能獲支持，中央地方攜手合作推動新北市政。

侯友宜今下午與城鄉局長黃國峰、地政局長汪禮國，拜會內政部長劉世芳。侯指出，會中針對目前新北市在內政部審議的都市計畫，及新北市的重大建設討論，也就國土計畫法、社會住宅等項目交換意見，地方與中央一定會攜手合作推動新北市政。

新北市府表示，目前約有76案在內政部審議中，會中就攸關地方發展的新店B單元、蘆南北、板橋浮洲等都市計畫案、及105市道、污水接管補助款等重大建設交流，也盼加速審議。

至於國土計畫法議題，雙方也交換經驗與做法，盼未來順利推動；而社會住宅部分，新北市會與中央共同努力推動，也提出勞工宅概念，讓企業負起照顧勞工的責任。

侯友宜表示，雙方都有深度討論，相關審議均會按照程序進行，也期待重大建設均能獲得支持，這次拜會讓中央與地方的協調、溝通更加順暢，也期待中央各機關協助新北市推動各項建設，大家一起讓國家更好。

侯友宜表示，會中針對目前新北市在內政部審議的都市計畫，及新北市的重大建設討論，也就國土計畫法、社會住宅等項目交換意見。圖／新北市府提供
侯友宜表示，會中針對目前新北市在內政部審議的都市計畫，及新北市的重大建設討論，也就國土計畫法、社會住宅等項目交換意見。圖／新北市府提供

內政部 都市計畫

延伸閱讀

5千蘆洲人連署反對三重果菜遷移 侯友宜被批綁架蘆洲人

土城台北看守所蓋大巨蛋？侯友宜：向中央反映

藍黨團疑塗黑數位身分證資料有弊端 劉世芳：依法辦理無隱瞞

覆議案威逼利誘在野立委搶票 民進黨過去就曾遭質疑

相關新聞

北市府民調：逾8成市民支持大巨蛋辦演唱會

台北大巨蛋能否舉辦演唱會受關注，市府研考會最新民調顯示，有82.6%市民支持大巨蛋辦演唱會或文化活動，但僅45.5%市民...

三重果菜菜市場遷移亂鬥？林淑芬遞完連署書 侯友宜也拜會劉世芳

民進黨立委林淑芬今中午與黨籍議員向內政部長劉世芳遞交近5千人連署書，表達地方民眾反對三重果菜市場遷移至蘆洲的聲音。沒想到...

5千蘆洲人連署反對三重果菜遷移 侯友宜被批綁架蘆洲人

新北市三重果菜市場爭議持續，立委林淑芬今與市議員陳啟能、顏蔚慈、蘆洲區水岸城市發展促進會長李進賢等人，向內政部長劉世芳遞...

陳佩琪、黃珊珊同聲喊話勿對蔣萬安雙標 北市府回應了

台北市前市長柯文哲卸任前舉辦的最後一場雙城論壇，因違反台北市議會附帶決議，議會不予核銷新台幣107萬元費用，至今成為呆帳...

板橋新埔里暗灰後巷化身彩繪動物樂園

新北市政府水利局於板橋區新埔里以「綠意森林、動物」為主題，將污水接管完成的後巷化身為綠意盎然、動物的遊樂園。 板橋區新埔里里長陳芷庭表示，後巷經過彩繪美化，不需要宣導，里民自然而然的去維持社區環境整

南機場第一期整宅都更招商成功 李四川發文：再創風華

0403大地震，重創北市南機場整宅，都更刻不容緩。台北市副市長李四川今在臉書發文指出，市府以公辦都更招商方式推動，很高興...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。