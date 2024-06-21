北市府民調：逾8成市民支持大巨蛋辦演唱會

台北大巨蛋能否舉辦演唱會受關注，市府研考會最新民調顯示，有82.6%市民支持大巨蛋辦演唱會或文化活動，但僅45.5%市民對大巨蛋防災避難等規劃有信心。

台北市政府研究發展考核委員會11日到14日針對市長滿意度、交通議題、雙北世壯運及大巨蛋議題進行民意調查，有效樣本1077人，抽樣誤差在95%的信心水準下約正負2.99%。

調查結果顯示，針對是否支持在台北大巨蛋舉辦大型演唱會或文化活動，有50.1%市民非常支持、32.5%有點支持，僅10.4%為不太支持或非常不支持。

不過，若被問到對大巨蛋人潮疏散、防災避難規劃有沒有信心，僅45.5%市民非常有信心或還算有信心，另有19%市民不太有信心、13.6%非常沒信心、21.8%拒答或無意見、不知道。

至於是否會去看在大巨蛋舉辦的演唱會或表演活動，有15.6%市民一定會去、34.5%可能會，有13.4%市民可能不會、24.5%一定不會，另有11.6%市民表示不一定或看情形。

此外，大巨蛋去年底開幕至今，僅9.2%市民有去大巨蛋看過球賽，其餘90.8%皆表示沒有。