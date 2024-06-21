快訊

新自強號首批乘客抵新城站！乘客曝撞擊瞬間「像被拋飛」 有人當場哭出來

北市私校東山高中國中部爆超收142人無校可念 議員怒轟：入學詐欺案

錯過黃金搶救時間…台人赴希臘海泳溺斃 家屬怒控導遊、船員冷眼旁觀

北市府民調：逾8成市民支持大巨蛋辦演唱會

中央社／ 台北21日電
台北大巨蛋能不能辦演唱會，受到關注。圖／聯合報系資料照
台北大巨蛋能不能辦演唱會，受到關注。圖／聯合報系資料照

台北大巨蛋能否舉辦演唱會受關注，市府研考會最新民調顯示，有82.6%市民支持大巨蛋辦演唱會或文化活動，但僅45.5%市民對大巨蛋防災避難等規劃有信心。

台北市政府研究發展考核委員會11日到14日針對市長滿意度、交通議題、雙北世壯運及大巨蛋議題進行民意調查，有效樣本1077人，抽樣誤差在95%的信心水準下約正負2.99%。

調查結果顯示，針對是否支持在台北大巨蛋舉辦大型演唱會或文化活動，有50.1%市民非常支持、32.5%有點支持，僅10.4%為不太支持或非常不支持。

不過，若被問到對大巨蛋人潮疏散、防災避難規劃有沒有信心，僅45.5%市民非常有信心或還算有信心，另有19%市民不太有信心、13.6%非常沒信心、21.8%拒答或無意見、不知道。

至於是否會去看在大巨蛋舉辦的演唱會或表演活動，有15.6%市民一定會去、34.5%可能會，有13.4%市民可能不會、24.5%一定不會，另有11.6%市民表示不一定或看情形。

此外，大巨蛋去年底開幕至今，僅9.2%市民有去大巨蛋看過球賽，其餘90.8%皆表示沒有。

大巨蛋 民調 演唱會

延伸閱讀

大巨蛋舉辦演唱會 北市研考會民調曝：逾8成市民贊成

中職／徐若熙首進明星賽 想到不用日曬雨淋就開心

對尬啦啦隊正妹！潘君侖裸肌超養眼

中職／大巨蛋魅力讓劉東洋有感 球迷看球想法已改變

相關新聞

北市府民調：逾8成市民支持大巨蛋辦演唱會

台北大巨蛋能否舉辦演唱會受關注，市府研考會最新民調顯示，有82.6%市民支持大巨蛋辦演唱會或文化活動，但僅45.5%市民...

雙溪新基里大飯店開飯 還幫長者慶生更顯溫馨

雙溪區新基里今(21)日在南天宮舉行六月份的銀髮共餐，這天好熱鬧，不少長者一早就來卡位，飯前除了有政令宣導，今天更別開生面為六月份生日的長者慶生，兩顆大蛋糕分享給長者，現場還唱起生日快樂歌，場面顯得格外溫馨。

三重果菜菜市場遷移亂鬥？林淑芬遞完連署書 侯友宜也拜會劉世芳

民進黨立委林淑芬今中午與黨籍議員向內政部長劉世芳遞交近5千人連署書，表達地方民眾反對三重果菜市場遷移至蘆洲的聲音。沒想到...

5千蘆洲人連署反對三重果菜遷移 侯友宜被批綁架蘆洲人

新北市三重果菜市場爭議持續，立委林淑芬今與市議員陳啟能、顏蔚慈、蘆洲區水岸城市發展促進會長李進賢等人，向內政部長劉世芳遞...

陳佩琪、黃珊珊同聲喊話勿對蔣萬安雙標 北市府回應了

台北市前市長柯文哲卸任前舉辦的最後一場雙城論壇，因違反台北市議會附帶決議，議會不予核銷新台幣107萬元費用，至今成為呆帳...

板橋新埔里暗灰後巷化身彩繪動物樂園

新北市政府水利局於板橋區新埔里以「綠意森林、動物」為主題，將污水接管完成的後巷化身為綠意盎然、動物的遊樂園。 板橋區新埔里里長陳芷庭表示，後巷經過彩繪美化，不需要宣導，里民自然而然的去維持社區環境整

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。