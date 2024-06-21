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反對三重果菜市場遷蘆洲 林淑芬喊話內政部重視民意

中央社／ 台北21日電
三重果菜市場爭議不斷，原地重建或搬遷異地方案至今未定案。圖／聯合報系資料照片
三重果菜市場爭議不斷，原地重建或搬遷異地方案至今未定案。圖／聯合報系資料照片

民進黨立委林淑芬今天與民進黨籍新北市議員顏蔚慈等人，拜會內政部長劉世芳，表達蘆洲居民反對三重果菜批發市場遷移至蘆洲的心聲；劉世芳表示，本案沒有所謂「在中央卡關」，會督導新北市政府確保程序透明、公正，並尊重地方民意。

林淑芬與顏蔚慈、民進黨籍新北市議員陳啟能、蘆洲區水岸城市發展促進會會長李進賢，以及數十位蘆洲地方人士代表，今天拜會劉世芳並遞交近5000份民眾連署書。

林淑芬表示，反對三重果菜批發市場遷移至蘆洲，是蘆洲居民的主流民意，手上近5000份連署書，就是明證，而社群平台上「我是蘆洲人」的貼文及留言，也顯示出多數民眾反對的立場，而不是像新北市長侯友宜所說的「沒有人在反對」。

林淑芳說，希望內政部都市計畫審議及土地徵收小組，在審議過程中能秉持專業、嚴謹的立場，不要讓蘆洲的未來，未蒙其利、先受其害。

對於部分新北市地方民代要求新北市政府在蘆洲蓋萬坪醫院，林淑芬指出，蘆洲人絕對支持蓋萬坪醫院，但這些地方民代故意不談支不支持三重果菜批發市場遷移至蘆洲，卻刻意拿醫院來操作，擺明做球給侯友宜，雙方「一搭一唱」，犧牲蘆洲人的權益。

林淑芬表示，侯友宜一再綁架蘆洲人，還將蘆洲萬坪醫院與果菜批發市場「綁在一起」。侯友宜如果有心推動醫院建設，應將爭議最大的果菜批發市場計畫移除，也可仿照三重果菜批發市場，單獨將萬坪醫院拿出來做都市計畫，這才是展現推動萬坪醫院的決心。

劉世芳說，都市計畫變更應該要秉持專業、公開，並保障民眾參與程序，本案絕對沒有所謂「在中央卡關」，而是計畫有尚未釐清之處；內政部會透過都市計畫委員會及土徵小組等機制，督導新北市政府整合地方意見，確保所有程序透明、公正，並尊重地方民意。

三重 林淑芬

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