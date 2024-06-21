5千蘆洲人連署反對三重果菜遷移 侯友宜被批綁架蘆洲人

新北市三重果菜市場爭議持續，立委林淑芬今與市議員陳啟能、顏蔚慈、蘆洲區水岸城市發展促進會長李進賢等人，向內政部長劉世芳遞交近5千名民眾連署書，表達地方民眾反對遷移至蘆洲的聲音。林淑芬更批新北市長侯友宜「綁架蘆洲人」。新北城鄉局表示，均將納入公民或團體陳情意見處理。

林淑芬表示，近5千人已連署反對三重果菜批發市場遷移至蘆洲，臉書社群「我是蘆洲人」中，多數民眾也表達強烈反對意見，顯示了反對遷移的意見已成多數民意，而非像侯市長說的「沒有人反對」。

林淑芬說，侯友宜及部分民代將蘆洲萬坪醫院建設與果菜批發市場綁在一起，根本是「綁架蘆洲人」，蘆洲人絕對支持蓋萬坪醫院，但這不應成為強迫蘆洲人接受果菜批發市場遷移的條件，若有心推動醫院建設，應將爭議最大的果菜批發市場計畫移除，不然也可單獨將萬坪醫院拿出來做都市計畫，展現推動的決心。

劉世芳表示，都市計畫變更應秉持專業、公開，並保障民眾參與程序，此案絕對沒有「在中央卡關」，而是計畫有尚未釐清之處。內政部也會透過都市計畫 委員會及土徵小組等機制，督導新北市政府整合地方意見，確保所有程序透明、公正， 並尊重地方民意。

對此，城鄉局表示，有關「變更大漢溪北都市計畫(蘆洲地區)(蘆洲南北側農業區專案通盤檢討」案，經內政部都委會6次專案小組會議初步獲具共識，又該通檢案目前正在內政部地政司土徵小組審議程序中。