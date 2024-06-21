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北市果菜批發市場改建案 議員提議不續作擴建樓層

中央社／ 台北21日電

北市第一果菜魚類批發市場改建案紛擾不斷，議會委員會今天通過附帶決議，認為擴建6至8樓與市場無關，市府在2個月內規劃不做後續工程；產發局說，對附帶決議會研議。

台北市議會財政建設委員會開會，北市產業發展局等局處人員列席，民進黨議員簡舒培提到第一果菜魚類批發市場改建案時說，過去工程規劃是針對5樓以下，預算應夠，市府後續追加新台幣49億餘元，但新增樓層與批發市場業務無太大關聯。

她說，市府先前追加批發市場預算，跟議會說明是考量安全性，其實也無關，提出與市場處溝通後的2項附帶決議。

簡舒培表示，針對市場處在111年度決算內要求2項附帶決議，包含果菜魚類批發市場改建工程應以滿足批發市場為主，擴充6至8樓空間與批發市場功能無關，為省公帑，不應興建與批發市場無關空間，產發局在2個月內研議以不施作後續擴充工程為規劃；市場處應研議籌備第二果菜批發公司可行性。

民進黨北市議員鍾佩玲說，批發市場6樓以上興建工程，市府至今未清楚與委員會說明。台灣民眾黨北市議員張志豪表示，對批發市場6樓以上興建工程沒意見，但認為市府應說清楚理由，例如可否帶來收益等。

市場處長陳庭輝答詢，針對第一果菜及魚類批發市場量體，前市長柯文哲任內採全容積興建，因認為市府持有土地，完成建物也是市府擁有，加上攤商認為蓋飽蓋滿，以免後續施工擾民，且柯文哲裁示要減項發包是盼趕快施工。

他說，至於批發市場新增建6至8樓的安全性，消防、出入口已是採此規模思考，對追加49億餘元預算，也是評估市場改建工程下方有捷運，為避免開挖時，造成捷運通道上浮，才追加預算。

陳庭輝表示，規劃新增樓層是因地方建議，考量批發市場使用時間只到上午10時，之後無人使用，而以複合式經營模式思考，是因赴日本考察當地市場後提出概念。

簡舒培回應，批發市場蓋飽蓋滿是柯文哲當時錯誤決策，至於考量安全性是欺騙議員，市場處剛提到因評估捷運通道會上浮，但市府已編1億元預算進行改善土質等工程，就是要防捷運受批發市場改建工程影響，別把2件事掛一起。

張志豪說，柯文哲當時規劃是因土地為市府的，若可作妥善利用是好事，後續規劃是否有問題是之後發生的事。

北市產發局長陳俊安答詢指出，針對委員會通過2項附帶決議，在2個月內會做出研議及規劃。北市議會財建委員會最後通過附帶決議及產發局決算。產發局會後補充，對於是否不興建後續工程，因涉及結構安全及興建期程，仍需研議。

北市 柯文哲 魚類

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