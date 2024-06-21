新廟上樑典禮 汐止180年歷史濟德宮明年展新貌

在民國110年進行改建的汐止濟德宮，經過幾年的時間即將完工，今(21)日廟方心舉行莊嚴隆重的上樑檥式，已經有180多年歷史的汐止濟德宮，因為經過幾次颱風侵襲，結構破損不堪，有安全上的疑慮，所以，決定重建，預計今年底外觀可以完成，展現一座結合傳統古廟與現代化設計的濟德宮。

位在汐止中正路上的濟德宮，是地方上重要的信仰中心，經過幾年的改建工程，現在主體結構大致完成，廟方舉行莊嚴隆重的上樑典禮，一開始的祈安法會，祈求風調雨順、國泰民安，工程能夠順利，儀式上包括新北市議員及友宮的來賓們，都在上頭簽上自己的名字，祝福工程順利。

濟德宮主委許仲宸表示，今天是蠻感動的日子，這幾年的辛苦，在今天塵埃落定了，上樑大典能夠邀請到這麼多的人來參與，真的謝謝大家，在整個過程中，很感謝各界的幫忙，才有今天的成就。

新北市議員張錦豪指出，今天是濟德宮新廟的上樑典禮，真的很開心汐止媽祖廟在經歷180年，真的有需要改建、重新設計，據了解，現在設計的坐向恢復到最早，也就是基隆河在後面，往另一個方向，這是最早濟德宮的設計，真的很開心濟德宮即將落成，今年底外觀會完成，明年啟用展現新風貌。

新北市議員周雅玲說，等待這一刻真的等很久了，從一開始的動土典禮到現在，總算盼到濟德宮上樑的好日子，相信再不久的將來，這樣莊嚴隆重的宗教聖地，一定也會成為汐止新地標新亮點，尤其今天看到這麼多友宮來參與，與濟德宮維持很友好的關係，很開心大家來共襄盛舉，同沾法喜，相信媽祖娘娘也會保祐大家。