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雙溪新基里大飯店開飯 還幫長者慶生更顯溫馨

觀天下／ 記者陳郁薇／雙溪報導
雙溪區新基里在南天宮舉行六月份的銀髮共餐，兩顆大蛋糕分享給長者，現場還唱起生日快樂歌，場面顯得格外溫馨。 圖／觀天下有線電視提供
雙溪區新基里在南天宮舉行六月份的銀髮共餐，兩顆大蛋糕分享給長者，現場還唱起生日快樂歌，場面顯得格外溫馨。 圖／觀天下有線電視提供

雙溪區新基里今(21)日在南天宮舉行六月份的銀髮共餐，這天好熱鬧，不少長者一早就來卡位，飯前除了有政令宣導，今天更別開生面為六月份生日的長者慶生，兩顆大蛋糕分享給長者，現場還唱起生日快樂歌，場面顯得格外溫馨。

今天雙溪南天宮好熱鬧，新基里廚房裡的志工媽媽們一早就忙著張羅餐點，大家不分你我就為了給銀髮長輩吃飽飽，新基里大飯店六月份開飯，即使天氣炎熱，大家還是很踴躍走出家門來參加共餐。

雙溪區區長林銚傑說，新基里銀髮共餐人數相當踴躍，共餐的家常菜也讓長者都吃得津津有味，今天除了來和長者共餐話家常，也帶來多項即將上路的便民新政策讓民眾廣為周知。

新基里里長蘇虹如說，今天很感謝佛教正覺同修會一行人也一同來關心社區長者，並帶來兩個大蛋糕為六月份生日的長者祝壽，讓今天的共餐增添溫馨的氣氛。

生日 雙溪區

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