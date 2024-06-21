發揮力量改造社區 三芝幼兒園彩繪改造洗衫窟仔

三芝區有一處充分展現在地人文風情的古老設施「洗衫窟仔」，是歷史悠久的洗衣走廊，為了讓在地生長的孩子們了解家鄉文化，三芝幼兒園在這個傳統的洗衫窟仔中開啟了家鄉文化的課程，透過與孩子們的討論，激盪出保留洗衫窟仔並彩繪改造洗衫窟仔的方案，終於在社區支持下改造完成並進行剪綵儀式。

三芝幼兒園園長朱詩穎說，這是三芝幼兒園的在地文化課程，結合社區一起去做改造，讓孩子們去營造社區與瞭解在地的文化，三芝幼兒園期待孩子們能因此對社區與家鄉有一份文化的情感，未來再20年、30年過後，孩子回來看到「洗衫窟仔」，就想起這裡是曾經長大的地方。

一首閩南語詩加上充滿在地特色的彩繪，有茭白筍、農田與三芝幼兒園，小朋友展現創意，把心目中的家鄉形象畫在洗衫窟仔旁綠地的牆面上，而小朋友們可不只是單純的彩繪創作，在彩繪的背後小朋友們是想要美化社區牆面，並且也向區長建議要為洗衫窟仔中的座椅修復改善。

三芝區長賴小萍說，日前小朋友們帶著自製的海報來到區長室，認真的說出對於「洗衫窟仔」的建議與想法，聽到孩子們對於家鄉有這麼多的期待，公所當然也要成為孩子們的後盾，陪著孩子一起去實現改造「洗衫窟仔」，很高興到了改造完成的這一天，還能夠與社區民眾以及小朋友們一起來見證，見證在鄉土上有大手攜小手一起耕耘的痕跡。

福成社區發展協會執行長鄭國賢表示，一直以來致力於發展地方文化，這次相當感謝三芝幼兒園的課程帶入，並且透過學童的角度出發，讓洗衫窟仔有了不一樣的創新與改變，如此也讓三芝在地的特色人文向下紮根，未來孩子們也會記得家鄉的洗衫窟仔就是透過自己的力量而改造，並因此也成就了社區的亮點與家鄉的特色。