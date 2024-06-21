貢寮漁會表揚優秀漁民 老中青世代交替

貢寮區一年一度的漁民節慶祝大會，今(21)日在漁會大樓裡熱鬧展開，今年也表揚12位優秀模範漁民，有老有少象徵世代交替來臨，也讓人看到貢寮漁業的未來無可限量，當天包括新北市政府，中央主管機關，貢寮區公所，市議員林裔綺等人都到現場，慰勞漁民一整年來的辛勞。

今年貢寮區受表揚的十二位模範漁民中，唯一的女性是擔任海女有半世紀的王高素儉女士，年輕時是為了養家餬口，投入海女工作一晃眼就將近六十個年頭，即使現在年紀大了，不過偶爾還是會下海摘海菜。

另一位今年只有三十二歲的戴家祈，是貢寮漁業中年輕一輩的，一家三代傳承從事漁業，他也返鄉經營自己的漁事業，另外也養蜂，補蜂，技能不少。

貢寮區漁會理事長陳育甯表示，之所以能當選模範漁民，其表現一定是堪作為後輩的楷模，也希望藉此讓子弟兵好好學習，在家鄉的漁業發展有自己的一席之地，不用特地到外地工作，留在故鄉是很好的選擇。

貢寮區區長柯建輝說，今天來參加漁會所舉行的民節慶祝大會暨模範漁民表揚活動，漁業在貢寮地區是最重要的產業，很多當地居民靠海維生，也帶動地方經濟發展，今天也前來慰勞這些優秀的漁民，希望他們再接再厲，漁獲滿載。

市議員林裔綺說，今天除了有模範漁民的出席，也有家政班的婆媽熱情演出，這些人員在貢寮的漁產業都有著極大的貢獻，也感謝漁民們一年來的辛勞，讓貢寮幾乎是靠海維生的區域，年年都有蓬勃發展。