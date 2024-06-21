陳佩琪、黃珊珊同聲喊話勿對蔣萬安雙標 北市府回應了
台北市前市長柯文哲卸任前舉辦的最後一場雙城論壇，因違反台北市議會附帶決議，議會不予核銷新台幣107萬元費用，至今成為呆帳。柯文哲妻子陳佩琪昨天說若蔣市府開單會立刻轉帳繳清，但勿雙標；國民黨北市議員柳采葳表示，凸顯陳佩琪不了解公部門運作「請她回到醫生專業上發言」。
柳采葳表示，議會不核銷，市府會有自己的行政程序，所以請她回到醫生的專業上發言，可能會比較了解。至於民眾黨立法院黨團副總召黃珊珊今天也要求台北市議會用同樣標準對待台北市長蔣萬安。北市府副發言人李政軒表示，關於前市府111年雙城論壇的經費，因為違反議會附帶決議而無法核銷的問題，市府會依據審計處意見，持續與市議會溝通，並且在尊重議會的原則下辦理。
至於今年的雙城論壇，李政軒表示，台北市政府會持續秉持「對等、尊嚴、善意、互惠」的原則，依法依規定依慣例辦理。
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