南機場第一期整宅都更招商成功 李四川發文：再創風華

0403大地震，重創北市南機場整宅，都更刻不容緩。台北市副市長李四川今在臉書發文指出，市府以公辦都更招商方式推動，很高興招商成功，基地為南機場第一期整宅地區之第2、3棟，基地面積約3898平方公尺，總戶數約160戶，未來預計興建RC構造之地上14層、地下4層建築物，延續原有建築舊有紅磚元素，保有懷舊感。

李四川指出，為了居住安全，其餘單元市府都更中心一定積極與住戶溝通，希望盡速完成都更，再創南機場之風華。北市住都中心指出，這次公開徵求出資者招商案，評選結果以將捷股份有限公司為最優申請人，為南機場整宅地區都市更新推動開啟全新的里程碑。

有50年歷史的的南機場整宅，多達2100多戶，每戶室內面積僅8至12坪且各戶所有權持分細碎，因整體環境與建物老舊導致居住品質日漸低落，住戶期盼透過都市更新重建家園；但社區出租情況多，相當數量住戶不易聯繫或是失聯，也需考量對承租戶及弱勢族群的照顧。

住都中心表示，這次招商成功基地，為南機場整宅地區第一個招商成功的單元。將捷公司提出的規畫方案，建構「以人為本，永續共融」宜居永續城區，未來預計興建RC構造之地上14層、地下4層建築物，延續原有建築舊有紅磚元素。