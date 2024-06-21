1.25萬輛小黃加入！新北敬老愛心卡7月1日擴大使用

新北市敬老愛心卡下月起開放搭計程車及YouBike2.0／2.0E，預計92萬人受惠，其中愛心車隊紫色標章今也公布，共11家車隊、超過1.25萬輛車加入服務。社會局表示，每趟次最高扣65點，剩餘車資由票卡內儲值金額扣除，限本人使用，為避免有冒用行為，司機或站務人員都可確認使用者身分，每月也會透過資料分析找出異常使用者。

新北社會局與交通局今辦記者會，除說明使用範圍及使用方式，同時發布新北敬老愛心車隊標章，民眾除了電話與APP預約叫車，也可認明醒目的紫色標章搭乘。敬老卡去年開放使用範圍至台鐵列車、今年1月起擴大使用範圍至機捷，今年7月起將再擴大至計程車及YouBike。

社會局表示，若欲搭乘新北敬老愛心計程車，上車地點需在北北基桃宜，下車地點不限，每趟次最高扣65點，剩餘車資則扣票卡的儲值金額，若用電話或APP叫車，需提前告知要使用新北市敬老愛心卡，搭敬老愛心計程車，並留下搭乘者聯絡電話及上下車地點；至於路邊招車則需認明紫色標章。

不過台北市多年前就開放敬老愛心計程車，卻有司機發現部分年輕人冒名使用敬老愛心卡搭車，當時根據規定，冒名搭計程車只收回卡片並無罰鍰，才出現僥倖心態。新北交通局表示，公車及計程車司機教育訓練中，都有相關項目，包括若遇到冒名敬老愛心卡狀況時，可記下卡號，再回報並轉知社會局處理。