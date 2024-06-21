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大稻埕7/17起連4週放煙火 蔣萬安預告將微服出巡

中央社／ 記台北21日電
台北市長蔣萬安（右2）和「Theseus忒修斯」在煙火球上寫下願望，盼活動精彩順利。記者邱書昱／攝影
台北市長蔣萬安（右2）和「Theseus忒修斯」在煙火球上寫下願望，盼活動精彩順利。記者邱書昱／攝影

台北大稻埕夏日節7月17日登場，台北市長蔣萬安今天邀請所有旅客來欣賞4場煙火秀、享受大稻埕歷史，他還會在未告知市府員工的情況下「微服出巡」，與兒子一起去看煙火。

台北市觀傳局今天舉辦2024大稻埕夏日節活動介紹記者會，此次活動期間為7月17日到8月10日，共規劃4場主題煙火秀，並安排歌手團體搭配演出，同時沿著大稻埕碼頭河岸佈置超過500公尺長的燈飾，讓民眾體驗台北夜晚魅力。

蔣萬安致詞表示，整個夏天都歡迎旅客來到大稻埕，欣賞煙火、逛逛市集、享受歷史，今年的夏日節除了規劃長達500公尺的光廊，還結合淡水河「藍色水路」，期待吸引到破紀錄的人潮。

蔣萬安預告，7月17日、7月24日、7月31日或8月10日的煙火秀，他將帶著兒子去看煙火，「而且是沒有讓市府同仁知道的時候，微服出巡」。

台北市觀傳局長王秋冬會後受訪表示，今年不只情人節當天，3場週間煙火施放前後也會有歌手現場演出，盼分散人潮抵達及散場時間，同時鼓勵民眾多利用大眾運輸工具，降低對交通的衝擊。

大稻埕 煙火秀 蔣萬安

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