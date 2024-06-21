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對流胞襲雷雨北市 北捷設備出現警訊部分列車一度暫停

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
中央氣象署下午1時55對台北市全區發布大雨特報。圖／北市府提供
中央氣象署下午1時55對台北市全區發布大雨特報。圖／北市府提供

中央氣象署下午1時55對台北市全區發布大雨特報。中和、新店的對流胞移入北市，北市萬華、中正、大安、內湖、南港區出現暴雨，由於對流胞往北擴散，北捷文湖線行控中心監控列車運行先前切換訊號設備，部分列車暫停，目前營運正常。

北市府災防辦公室指出，表示目前市區雨勢趨緩，110、119、1999市民熱線尚未接獲災情通報。北捷公司回報，文湖線行控中心監控列車運行先前切換訊號設備，部分列車暫停，目前營運正常。至於設備出現警訊原因，不排除受雷雨影響，至於詳細異常原因，將於收班後詳查。

北市災防辦指出，另因瞬間大雨，文湖線忠孝復興站轉乘區、萬芳醫院站月台及大廳排水系統因強降雨宣洩不及滲水，現場已派員處理，目前雨量變小，已無漏水情形。

北市 文湖線

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