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對流胞襲雷雨北市 北捷設備出現警訊部分列車一度暫停
中央氣象署下午1時55對台北市全區發布大雨特報。中和、新店的對流胞移入北市，北市萬華、中正、大安、內湖、南港區出現暴雨，由於對流胞往北擴散，北捷文湖線行控中心監控列車運行先前切換訊號設備，部分列車暫停，目前營運正常。
北市府災防辦公室指出，表示目前市區雨勢趨緩，110、119、1999市民熱線尚未接獲災情通報。北捷公司回報，文湖線行控中心監控列車運行先前切換訊號設備，部分列車暫停，目前營運正常。至於設備出現警訊原因，不排除受雷雨影響，至於詳細異常原因，將於收班後詳查。
北市災防辦指出，另因瞬間大雨，文湖線忠孝復興站轉乘區、萬芳醫院站月台及大廳排水系統因強降雨宣洩不及滲水，現場已派員處理，目前雨量變小，已無漏水情形。
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