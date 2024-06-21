翡翠原水管通水啟用 蔣萬安：提升用水品質

臺北市長蔣萬安於20日出席「翡翠原水管工程」通水啟用典禮，新建全長約2.8公里的原水隧道，直接取用北勢溪翡翠水庫的低濁度原水到直潭淨水場，取水量可達每日270萬噸，降低汛期取水風險。

計劃緣起是因為先前蘇迪勒颱風及杜鵑颱風造成南勢溪濁度超過12,000 NTU，而且南勢溪原水濁度高峰以及時間，均較以前大幅提高，考量未來發生暴雨及颱風時發生之高濁度狀況，仍將造成大臺北地區供水之危機，另翡翠水庫原水濁度低，如能於暴雨期間只取北勢溪原水且避開南勢溪高濁度原水，則可降低淨水場處理原水之負荷，故臺北自來水事業處積極推動翡翠原水管，經專業顧問公司評估及水利專家學者協助檢視確認可行方案，於南勢溪高濁度時，直接取用北勢溪較乾淨之水源，降低供水風險。

蔣萬安市長致詞時表示，正式啟用後就能確保北臺灣600萬市民用水安全，全面大幅提升用水品質。

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