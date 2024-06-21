快訊

陳妍希爆婚變後首現身 網友一看驚呼「臉部浮腫像哭過」

大雨狂炸北市！松山機場暫停地面作業 部分航班延誤

陸發布懲治台獨分子意見 發布日起施行

每周三施放！大稻埕夏日煙火開跑 蔣萬安：偷帶3寶看秀

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
台北市長蔣萬安（右2）和「Theseus忒修斯」在煙火球上寫下願望，盼活動精彩順利。記者邱書昱／攝影
台北市長蔣萬安（右2）和「Theseus忒修斯」在煙火球上寫下願望，盼活動精彩順利。記者邱書昱／攝影

2024大稻埕夏日節將於7月17日起跑，觀傳局介紹，活動長達25天，並於每周三晚上8點，以及8月10日施放300秒以上的煙火秀，同時活動邀請各組藝人嗨唱，台北市長蔣萬安今天出席記者會笑說，會帶3寶偷偷潛入看煙火，邀請民眾來場浪漫夏季晚宴。

蔣萬安說，長達25天的「2024大稻埕夏日節」一連從7月17日開始、連續三周，並於每周三晚上8點於大稻埕碼頭施放300秒煙火，而8月10日適逢七夕情人節，煙火則會加長施放到480秒，並且擴大施放面積到700公尺以上。

他也說，今年活動在大稻埕碼頭河岸打造了超過500公尺的燈飾「水岸光廊」，民眾可以悠閒散步水岸，周遭也會有市集等，透過活動來帶動整體商圈經濟，他透露自己會偷偷帶著3個小孩一起去現場，不會讓市府人員工作人員知道。

觀傳局長王秋冬說，每周三晚上的煙火秀之外，也會邀請到宝島材料行、阿橘Ahh G、王欣茹、林昱君、公館青少年等16組當紅樂團音樂人現場表演，8月10日最終場則是邀請歌手JOYCE 就以斯、金曲入圍演唱組合Limi、Theseus 忒修斯、金曲新人入圍歌手李浩瑋、超人氣樂團芒果醬及亞洲天團玖壹壹等輪番上陣。

王秋冬也說，選在周間舉辦活動是希望能藉此帶動人流經濟，同時為了避免交通阻塞，以演唱會及市集等方式，讓遊客能駐足，藉此與下班車潮分流，也會和交通局攜手研議加強疏導。

記者會現場找來民謠雙男聲樂團 「Theseus忒修斯」演唱，兩人笑說，其實對於大稻埕不陌生，甚至還帶著外國友人以英文導覽。同時蔣萬安和「Theseus忒修斯」在煙火球寫下願望，盼活動精彩順利。

觀傳局補充，25天活動更與大稻埕商圈70家以上在地店家合作，民眾於活動期間消費滿500元，即可獲得限量的熊讚手挽袋；另外，加入「台北市政府LINE官方帳號」及追蹤「Humas of Taipei我是台北人」FB，就有機會兌換限量100元大稻埕藍色水路優惠船票，體驗專屬台北的河濱魅力。

8月10日適逢七夕情人節，煙火則會加長施放到480秒。示意圖。圖／擷取自網路
8月10日適逢七夕情人節，煙火則會加長施放到480秒。示意圖。圖／擷取自網路

大稻埕 樂團 觀傳局

延伸閱讀

柯文哲雙城論壇107萬恐自付 黃珊珊：同樣標準對蔣萬安

柯文哲雙城論壇107萬呆帳！陳佩琪發聲願繳清 籲蔣萬安以後辦都請「市長自費」

每日一停？內科停完換西門町停電 蔣萬安再喊話賴清德

影/翡翠原水管通水 蔣萬安：確保市民供水安全

相關新聞

每周三施放！大稻埕夏日煙火開跑 蔣萬安：偷帶3寶看秀

2024大稻埕夏日節將於7月17日起跑，觀傳局介紹，活動長達25天，並於每周三晚上8點，以及8月10日施放300秒以上的...

永和竹林路發展早未設汙水下水道 水利局：已向中央爭取經費

新北永和竹林路是當地較早發展區域，永和區公所及百貨公司都在附近，原本非常熱鬧，但卡在尚未施作汙水下水管線，逐漸沒落，議員...

大巨蛋舉辦演唱會 北市研考會民調曝：逾8成市民贊成

為加速促成台北大巨蛋開演唱會，國民黨北市議會黨團日前提案，要求市府應再次請內政部函釋。北市研考會今公布民調，有超過8成的...

北市魚果市場擴充生變？議會委員會反對蓋6、7、8樓

北市第一漁果批發市場改建案，市府新增49餘億元預算，含擴充興建6至8樓以上工程，但遭北市議會財建委員會反對。議員簡舒培上...

設研院攜手陶博館 入口服務區、文化商店新改裝

台灣設計研究院與陶博館合作，改裝陶博館大廳入口服務區及文化商店，即日起文化商店匯聚70家陶藝品牌生活家全新推出「ReOp...

新北27處科技執法將上路 「九份老街口」也取締引居民大反彈

新北市警局為加強防制違規肇事及改善行車秩序，目前已設有53處科技執法，7月開始再增27處，其中九份老街口也增設取締違規停...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。