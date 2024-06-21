每周三施放！大稻埕夏日煙火開跑 蔣萬安：偷帶3寶看秀

2024大稻埕夏日節將於7月17日起跑，觀傳局介紹，活動長達25天，並於每周三晚上8點，以及8月10日施放300秒以上的煙火秀，同時活動邀請各組藝人嗨唱，台北市長蔣萬安今天出席記者會笑說，會帶3寶偷偷潛入看煙火，邀請民眾來場浪漫夏季晚宴。

蔣萬安說，長達25天的「2024大稻埕夏日節」一連從7月17日開始、連續三周，並於每周三晚上8點於大稻埕碼頭施放300秒煙火，而8月10日適逢七夕情人節，煙火則會加長施放到480秒，並且擴大施放面積到700公尺以上。

他也說，今年活動在大稻埕碼頭河岸打造了超過500公尺的燈飾「水岸光廊」，民眾可以悠閒散步水岸，周遭也會有市集等，透過活動來帶動整體商圈經濟，他透露自己會偷偷帶著3個小孩一起去現場，不會讓市府人員工作人員知道。

觀傳局長王秋冬說，每周三晚上的煙火秀之外，也會邀請到宝島材料行、阿橘Ahh G、王欣茹、林昱君、公館青少年等16組當紅樂團音樂人現場表演，8月10日最終場則是邀請歌手JOYCE 就以斯、金曲入圍演唱組合Limi、Theseus 忒修斯、金曲新人入圍歌手李浩瑋、超人氣樂團芒果醬及亞洲天團玖壹壹等輪番上陣。

王秋冬也說，選在周間舉辦活動是希望能藉此帶動人流經濟，同時為了避免交通阻塞，以演唱會及市集等方式，讓遊客能駐足，藉此與下班車潮分流，也會和交通局攜手研議加強疏導。

記者會現場找來民謠雙男聲樂團 「Theseus忒修斯」演唱，兩人笑說，其實對於大稻埕不陌生，甚至還帶著外國友人以英文導覽。同時蔣萬安和「Theseus忒修斯」在煙火球寫下願望，盼活動精彩順利。