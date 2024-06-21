大巨蛋舉辦演唱會 北市研考會民調曝：逾8成市民贊成

為加速促成台北大巨蛋開演唱會，國民黨北市議會黨團日前提案，要求市府應再次請內政部函釋。北市研考會今公布民調，有超過8成的民眾支持大巨蛋辦演唱會等大型活動，但只有45％的民眾對大巨蛋的人潮疏散、防災避難的規畫有信心，32%的民眾表達沒信心。

北市研考會主委俞振華表示，雖然民調顯示對大巨蛋的人潮疏散、防災避難的規畫有信心的占45％，若進一步比對是否有大巨蛋觀賽經驗時，有信心的比率增加為64%，顯示有過去大巨蛋現場，會覺得比較放心。

台北大巨蛋去年12開始啟用，民調也問民眾對台北大巨蛋提升台北市的國際知名度有沒有幫助，有76%認為有幫助；對台北大巨蛋舉辦各類大型活動，像是比賽、演唱會、展覽等，有助於帶動台北市觀光或相關產業發展的幫助，有87%認為有幫助。

至於支不支持在台北大巨蛋舉辦大型演唱會或文化活動？有82%支持 ；如果在台北大巨蛋舉辦演唱會或表演活動，會不會去看？回答一定會去的有15.6%、可能會去34.5%。另外，調查去台北大巨蛋看過球賽的民眾，已經有9.2%民眾去看過，沒有 90.8%還沒有。

另外，研考會每隔一段時間，定期在網站上公布最新的市長滿意度與市政滿意度民調，針對台北市長蔣萬安上任以來的整體表現，非常滿意19.3%、有點滿意占42.8%。