快訊

陳妍希爆婚變後首現身 網友一看驚呼「臉部浮腫像哭過」

大雨狂炸北市！松山機場暫停地面作業 部分航班延誤

陸發布懲治台獨分子意見 發布日起施行

永和竹林路發展早未設汙水下水道 水利局：已向中央爭取經費

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
汙水下水道施工示意圖。圖／新北市水利局提供
汙水下水道施工示意圖。圖／新北市水利局提供

新北永和竹林路是當地較早發展區域，永和區公所及百貨公司都在附近，原本非常熱鬧，但卡在尚未施作汙水下水管線，逐漸沒落，議員認為，這邊的工程長年沒標出去，水利局應編足預算，才能提高廠商投標意願，完工後才會改善環境。水利局表示，已向中央爭取經費，但6月無廠商投標，續辦第2次招標作業。

新北市議員許昭興指出，竹林路兩側都沒有做汙水下水管，不但受限路幅小，只要施工交通就會打結，加上缺工缺料，成本高，廠商覺得難做，即使有開標也不想參加。

許昭興指出，這邊是永和早期發展區域，但逐漸沒落，只要施作汙水下水管，防火巷違建就會拆除清空，環境也會改善，經費部分，水利局要編列足夠預算，才會提升廠商施作意願，後續交管問題也會克服，希望全力促成這項工程。

永和網溪里長孫德欽表示，工程範圍大，有些里包含網溪，都是比較後面才施作工程的部分，希望市府能盡快推動工程。

水利局回應，永和區竹林路周邊屬永和二期第5-1標及5-2標範圍，5-1標原訂今年底辦理發包，為加速推動建設，已向中央爭取經費提前至今年上半年辦理發包，但在6月7日第1次開標無廠商投標，目前續辦第2次招標作業；另第5-2標正進行公開閱覽作業，預計今年7月上網發包。5-1標工程費2.82億元，5-2標工程費4.78億元。

水利局 永和

延伸閱讀

北高雄2里地勢低常淹水 水利局2200萬元更新抽水設備

要新北小巨蛋記取阿妹條款教訓 侯友宜：會比台北小巨蛋好

沒機廠無法蓋捷運中和光復線？侯友宜：會與北市談好規畫

「酒駕剋星」永和警昏迷一個月今離世 同仁列隊敬禮慟：任務結束

相關新聞

每周三施放！大稻埕夏日煙火開跑 蔣萬安：偷帶3寶看秀

2024大稻埕夏日節將於7月17日起跑，觀傳局介紹，活動長達25天，並於每周三晚上8點，以及8月10日施放300秒以上的...

永和竹林路發展早未設汙水下水道 水利局：已向中央爭取經費

新北永和竹林路是當地較早發展區域，永和區公所及百貨公司都在附近，原本非常熱鬧，但卡在尚未施作汙水下水管線，逐漸沒落，議員...

大巨蛋舉辦演唱會 北市研考會民調曝：逾8成市民贊成

為加速促成台北大巨蛋開演唱會，國民黨北市議會黨團日前提案，要求市府應再次請內政部函釋。北市研考會今公布民調，有超過8成的...

北市魚果市場擴充生變？議會委員會反對蓋6、7、8樓

北市第一漁果批發市場改建案，市府新增49餘億元預算，含擴充興建6至8樓以上工程，但遭北市議會財建委員會反對。議員簡舒培上...

設研院攜手陶博館 入口服務區、文化商店新改裝

台灣設計研究院與陶博館合作，改裝陶博館大廳入口服務區及文化商店，即日起文化商店匯聚70家陶藝品牌生活家全新推出「ReOp...

新北27處科技執法將上路 「九份老街口」也取締引居民大反彈

新北市警局為加強防制違規肇事及改善行車秩序，目前已設有53處科技執法，7月開始再增27處，其中九份老街口也增設取締違規停...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。