永和竹林路發展早未設汙水下水道 水利局：已向中央爭取經費

新北永和竹林路是當地較早發展區域，永和區公所及百貨公司都在附近，原本非常熱鬧，但卡在尚未施作汙水下水管線，逐漸沒落，議員認為，這邊的工程長年沒標出去，水利局應編足預算，才能提高廠商投標意願，完工後才會改善環境。水利局表示，已向中央爭取經費，但6月無廠商投標，續辦第2次招標作業。

新北市議員許昭興指出，竹林路兩側都沒有做汙水下水管，不但受限路幅小，只要施工交通就會打結，加上缺工缺料，成本高，廠商覺得難做，即使有開標也不想參加。

許昭興指出，這邊是永和早期發展區域，但逐漸沒落，只要施作汙水下水管，防火巷違建就會拆除清空，環境也會改善，經費部分，水利局要編列足夠預算，才會提升廠商施作意願，後續交管問題也會克服，希望全力促成這項工程。

永和網溪里長孫德欽表示，工程範圍大，有些里包含網溪，都是比較後面才施作工程的部分，希望市府能盡快推動工程。

水利局回應，永和區竹林路周邊屬永和二期第5-1標及5-2標範圍，5-1標原訂今年底辦理發包，為加速推動建設，已向中央爭取經費提前至今年上半年辦理發包，但在6月7日第1次開標無廠商投標，目前續辦第2次招標作業；另第5-2標正進行公開閱覽作業，預計今年7月上網發包。5-1標工程費2.82億元，5-2標工程費4.78億元。