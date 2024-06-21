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北市魚果市場擴充生變？議會委員會反對蓋6、7、8樓

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
北市第一漁果批發市場改建案，市府新增49餘億元預算，含擴充興建6至8樓以上工程，但遭北市議會財建委員會反對。記者楊正海／攝影
北市第一漁果批發市場改建案，市府新增49餘億元預算，含擴充興建6至8樓以上工程，但遭北市議會財建委員會反對。記者楊正海／攝影

北市第一漁果批發市場改建案，市府新增49餘億元預算，含擴充興建6至8樓以上工程，但遭北市議會財建委員會反對。議員簡舒培上午在議會財建委員會中提附帶決議，認為擴充樓層空間與批發市場功能無關，為節省公帑不應興建，請產發局2個月內研議不施作擴充工程規畫。產發局表示，對於是否不興建後續工程，仍需研議。

簡舒培指出，第一漁果追加49億預算，其中有30幾億是蓋樓層，既然與批發市場無關，建議這筆預算中，新多的樓層就不要蓋。且如果了蓋以後是為了讓承接的市場出租，當二房東，這是笑死人。所以附帶決議第一點就是要求產發局在下個會期，要針對不興建做後續收尾的工程，要給議會報告。

另外，簡舒培說，附帶決議第二點是請市場處研議籌備第二果菜批發公司之可行性。她說，因針對設施設備，議會之前有做過附帶決議，要求民股出資，但有媒體報導，若要民股出資，有董事揚言要放棄經營，但市府已經花了140億，還要再追加錢去蓋新市場，委託給北農，結果還被北農民股威脅，所以她才提研議第二果菜批發公司之可行性。

議員林亮君也表達支持附帶決議，她說，去年審預算時，6到8樓的空間規畫，委員會就曾提出質疑，和農魚產公司成立宗旨不符，並且不是在業內、而是業外提高自己營收，就不應該是由市府出資，而是依照持股比例給予支持。議員鍾佩玲也說，支持附帶決議，若市府要蓋，應該要拿出理由來，且民股也不應該拿「開天窗」來威脅市府。

簡舒培示，蓋好蓋滿是柯文哲的錯誤決策，土地不一定蓋好蓋滿，又不是堆積木、不用錢，如果先期規畫沒有做好可以亂蓋嗎？而且要花這麼多錢。

民眾黨議員張志豪表示，他認為前市長柯文哲當時規畫，主要是想那塊地是台北市府的，若可以最完整妥善利用應該是最好的事情。

市場處長陳庭輝表示，當時第一魚果在前市長柯文哲任內是採全容積去蓋，這塊地是市政府的，蓋完是也是市府的，且當時魚果界有反映，既然要蓋就蓋到滿，避免未來如果要用多餘空間，還要再進行一次工程。

至於安全性考量，陳庭輝說，第一是整個建築的消防、出入口動線，當時是以農用6樓，魚產用7、8樓去規畫。另外，第一魚果市場地下有捷運捷運萬大線工程，須要避免開挖時捷運會上浮，要蓋回去的重量，須達到相平衡。

此外，地方也有聲音，如果蓋了，只有批發市場，只有夜晚營業，結束後整棟就無使用，所以考量複合式經營，像是日本的築地、豐洲市場。

柯文哲 簡舒培 議員

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