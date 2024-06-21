設研院攜手陶博館 入口服務區、文化商店新改裝

台灣設計研究院與陶博館合作，改裝陶博館大廳入口服務區及文化商店，即日起文化商店匯聚70家陶藝品牌生活家全新推出「ReOpen」主題展售，讓民眾感受由內而外嶄新面貌，民眾於6月30日前來消費滿額即送限量好禮。

由台灣設計研究院導入城市美學專案，結合陶博館博物館專業需求，委託共序工事設計空間、形容事務所設計視覺品牌標示，及商品陳列等專業團隊跨域共創。透過國際案例蒐集、關係人訪談、場域觀察等，以博物館美學為基礎，改造優化博物館大廳入口服務空間、文化商店換裝以及商品選品陳設，為參觀民眾展開全新視角。

陶博館長張啟文表示，陶博館自2000年成立至今已23年，為優化環境及硬體設施，近年來市府每年均編列修繕預算安排整修，打造更好的公共空間，未來將持續提升服務專業，豐富大眾參觀體驗。

本次台灣設計研究院城市美學計畫首波導入陶博館入口服務空間再設計，步入文化商店即能感受通透明亮的舒適。鮮明的整體品牌形象，搭配陶土原色調貫穿整體空間，漸進式加深的色澤，表現陶土隨著窯燒溫度豐富的多層次呈色意象。各式形態不同的展櫃，簡約曲線也帶出自然流動的優雅感受。