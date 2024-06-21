新北27處科技執法將上路 「九份老街口」也取締引居民大反彈

新北市警局為加強防制違規肇事及改善行車秩序，目前已設有53處科技執法，7月開始再增27處，其中九份老街口也增設取締違規停車，不過當地民眾認為違停的多是外來遊客，24小時不間斷取締倒楣的反而是當地居民，瑞芳警分局表示，系統自動開單後後續會經人工審核，對於居民一般生活行動將排除取締。

新北市警局本月初公布新北板橋、新莊、瑞芳等14個行政區將增設27處科技執法，其中瑞芳區在瑞八公路及九份老街口各裝設一支，利用科技取締闖紅燈、違規停車等行為。

不過在九份老街口裝設科技執法，近來引發瑞芳居民大反彈，由於九份、金瓜石一帶居民平日取包裹僅有山上兩間全家、一間7-11及距離較遠的山腳下萊爾富水湳洞店，山上兩間全家其中一間金瓜石黃金店只營業到晚上8點，之後只剩山上的全家九份觀景店及7-11九份店讓居民可辨理生活事項、取包裹的日常所需，而7月新啟的科技執法，正好就在該兩店周邊。

目前該科技執法區域僅有兩車格可停放，其中一格為貨車格，居民在瑞芳人群組抱怨表示，平常貨運送貨進九份老街必須人力或機車拉貨，經常貨車長時間停放，貨車司機也難停車，居民更難停車。貨車司機也無奈表示，九份老街貨就是很多，也不可能叫店家出來到路口取貨。

當地居民說，科技執法設置目的是為取締遊客違規停車，但現在24小時不間斷的執法，平常居民到便利商店辦事、採買或取包裹，都可能面臨被開單的風險，認為警方不應粗暴執法，應兼顧當地居民生活需求。