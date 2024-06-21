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雙北機車注意 為期3個月加強取締 降低事故率

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
雙北交通警察大隊強調，會加強取締車輛未停讓禮讓行人。記者邱書昱／攝影
雙北交通警察大隊強調，會加強取締車輛未停讓禮讓行人。記者邱書昱／攝影

暑假機車事故攀升，根據110年到112年數據，雙北機車事故比例占8成以上，雙北今天宣示合作加強機車違規取締，雙北交通局表示，特別是闖紅燈、未停讓行人及超速部盼大家都落實安全駕駛；也提醒機車騎士上「道路安駕訓練」，發生意外時來得及作出正確反應。

北市交通局交通安全科長葉志宏表示，雙北的機車登記輛持續上升，截至今年4月達320萬輛以上，且雙北往返的機車數量也近79萬輛次。

葉志宏表示，尤其7月暑假開始到年底，無照駕駛事故人數攀升，違規闖紅燈、超速、車輛不停讓行人等項目也增加，雙北近年在7月開始合作，取締機車違規。

取締重點包括闖紅燈部分違規記點3點、最高罰鍰5400元；超速違規記點1點、最高罰鍰2400元；無照駕駛最高罰鍰2萬4000元並當場禁止駕駛，而14歲未滿18歲者，會再通知監護人且車主吊扣牌照一個月，未停讓行人違規記點3點，最高罰鍰6000元及道安講習3小時。

台北市交通局長謝銘鴻說，由於這三個月為畢業季，又正直高中生要準備上大學，可能還沒有考到駕照，9月開學又不熟路況和法規而肇事，從過往數據來看會有攀升到年底狀況。

謝銘鴻提醒，雙北取締熱點不管是偏遠郊區或是觀光景點都會加強，特別是闖紅燈、未停讓行人及超速。北市交通警察大隊組長黃建盛也說，雙北過去就維持合作常態，會聯繫鄰近的分局像是永和與中正二分局，同時也保持資訊暢通管道。

黃建盛說，不管是西門町商圈、士林商圈、公館或東區等，還有雙北交界的橋樑、連通道等，都會是取締熱點。

新北市交通局副局長林麗珠表示，依照雙北過去二年合作經驗，加強執法後，事故數據確實有和緩，但交通事故並非單一原因造成，民眾還是要注意交通安全。

同時，雙北配合公路局推出「道路安駕訓練」課程，教練會指導如何預防性駕駛、碰到事故第一反應以避免摔車等，根據統計，上完安駕訓練課程和沒有上過課程者相比，事故降低35%。

台北市交通局長謝銘鴻（右2）與新北市交通局副局長林麗珠（左2）出席記者會。記者邱書昱／攝影
台北市交通局長謝銘鴻（右2）與新北市交通局副局長林麗珠（左2）出席記者會。記者邱書昱／攝影
雙北警察在交通熱點區加強取締。記者邱書昱／攝影
雙北警察在交通熱點區加強取締。記者邱書昱／攝影

交通事故 行人

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