台智光計費不公開 陳志銘：黑箱

北市議會台智光案專案小組昨開會，市警局提供關鍵資料，台智光當時除TGSN（北市府網際服務網）費率，還要求外加一筆網路服務費，堅持不降價，還稱是業務機密不能公開，柯市府前祕書長陳志銘昨直言，可能有黑箱；專案小組將邀台智光列席下周一（24日）專案會議，未來不排除約訪前市長柯文哲、郝龍斌和前市警局長張榮興。

專案小組也發現，較不尋常的是，議員陳重文因台智光案曾替一名陳情人「周先生」開協調會，結果「周先生」和台智光當天竟都未出席，協調會卻仍照常開。

小組召集人秦慧珠說，警察局曾向台智光表達，因所訂的是長約，應有優惠，但台智光始終不肯給（優惠），且台智光認為除了警察局費率TGSN，還外加了SLA（網路服務費），堅持不降價，市警局詢問費率是如何計算的？台智光卻以業務機密為由不願意公開。陳志銘列席就直言，這是黑箱。

秦慧珠說，市府不少單位都有和台智光簽約，再彙整到府方核定費率，但專案小組發現，府方在審查會議中很草率，最長一次是在民國105年，開2小時，之後大約只半小時，最短一次只28分鐘，把各單位和台智光簽約費率都核定完，照著付費。

秦慧珠指出，下周一先約台智光列席，說明網路服務費如何計算、 BOT【BOT】BOT（Build-operate-transfer）即「建設─營運─移轉」的簡稱。BOT是民間參與公共建設的方式之一，指民間機構自政府獲得投資公共建設的特許權，並在興建完成後，取得有限時間的經營權；等到經營期限到了之後，民間機構再將公共建設的資產和經營權移轉給政府。民間機構的興建、營運成本及報酬，只能靠特許經營期間的營運收入。目前台灣的B案，多用在利潤較高的大型會展中心或觀光建設。 OT【OT】公辦民營（OT，Operate and Transfer），即政府將已經興建完成的公共建設，委託民間經營，等到營運期滿之後，政府再收回。如各地的勞工活動中心就外包給民間旅館業者經營。和ROT「整建─營運─移轉」最大不同之處在於，OT案的硬體設施較佳，幾乎不需要再重新整修。 案至今投入多少經費，以及這幾年來的利潤，議會願意給台智光充分說明的機會。

由於台智光專案小組5月才成立，但議會下周三後休會，下周一開完第5次會議後，將向大會申請延長調查期間3個月，至11月21日止。