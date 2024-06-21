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餐廳食安稽查數 新北大幅落後？

聯合報／ 記者葉德正李成蔭／新北報導
新北市議員陳世軒質疑新北稽查量差北市一大截。記者葉德正／攝影
新北市議員陳世軒質疑新北稽查量差北市一大截。記者葉德正／攝影

食安問題層出不窮，民眾黨新北市議員陳世軒昨指出，新北除稽查人力補充落後北市一截，稽查量能也明顯過低，今年1至4月餐廳台北市稽查6522家次，新北市卻僅1100家次。衛生局長陳潤秋表示，各縣市對稽查定義不同，會再向食藥署確認，並持續強化稽查，確保民眾食安問題。

陳世軒昨在總質詢指出，新北境內餐飲業共有2萬1342家，與台北市的2萬2688家、台中市的2萬1987家，家數相仿，但新北市僅稽查4000多家，餐飲業稽查率僅有21%，大幅落後於北市94%與台中49%，數據落差大，新北應該盡速把人力補齊與提高稽查率。

陳潤秋表示，各縣市對稽查案件定義有不同，到底是食品GHP查驗，還是部分抽查，或輔導有無算入都有可能導致數字差很大，若以總查驗件數來看，新北總查驗8萬2000多件、台中8萬3000多件、台北市6萬多。

陳世軒也說，市府推出食安地圖，網站做得很精美，但許多食品在檢驗不合格的情況下，網站資訊僅透露不合格食品的所在行政區，根本無法看出確切的檢驗地，汐止有小黃瓜不合格，但到底是哪一家的小黃瓜根本看不出來。

另外近期連鎖壽司店與麻辣火鍋都接連爆出食安問題，民眾上食安地圖中，完全看不出任何的資訊。陳潤秋表示，新北食安登錄平台，不合格餐廳都會有顯示，因為食安具有連動性，對於不合格，更新速度會加快。

陳世軒 食安

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