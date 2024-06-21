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翡翠原水專管通水 確保市民用水品質

聯合報／ 記者林麗玉／台北報導
台北市長蔣萬安（中）、經濟部水利署署長賴建信（右三）等，昨前往翡翠水庫出席「翡翠原水管工程全線通水」典禮。記者黃義書／攝影
台北市長蔣萬安（中）、經濟部水利署署長賴建信（右三）等，昨前往翡翠水庫出席「翡翠原水管工程全線通水」典禮。記者黃義書／攝影

極端氣候常釀暴雨，翡翠水管原水專管昨正式通水，即日起遇到颱風發布陸上警報，或是濁度上升至500NTU以上，就不會從南勢溪取水，只取北勢溪較乾淨的原水。市長蔣萬安昨指出，要確保大台北地區600萬市民用水品質全面提升。

2015年蘇迪勒強颱造成新店溪上游南勢溪土石崩塌，讓新店溪有如泥漿黃河，溪水的高濁度創下歷史紀錄，遠超過當時直潭淨水場的淨水處理能力，導致大台北黃濁水事件發生，北台灣即刻停水，促成翡翠原水管2019年興建，如今終於通水。

蔣萬安昨在典禮表示，新建全長約2.8公里的原水隧道，直接取用北勢溪翡翠水庫的低濁度原水到直潭淨水場，取水量可達每日270萬噸，降低汛期取水風險。他最要感謝的是所有辛苦的基層工程人員，因貫通工程有很多坑伕，在地底下幽暗潮濕的環境施作，常常全身濕透，分不清是水還是汗。

直潭淨水場長楊道寧表示，北水處統計，近三年颱風有4次原水濁水大於500NTU、非颱風也有4次。颱風近三年濁度最高1500NTU，非颱風季在去年梅雨季也有高於1000NTU；雨量累積愈久濁度飆高的可能性更高，如當年2015年的蘇迪勒颱風就飆高到3萬多NTU，梅雨季也也可能當日就大於500NTU。

楊道寧說，未來只要是颱風來發布陸上警報，北水處就會向翡翠水庫提出申請，不會從南勢溪取水，只取北勢溪較乾淨的原水；至於非颱風來襲，若發現雨量大、降雨區域大，就會開始提高警覺，只要測得濁度上升至500以上，只要水情狀況穩定，也會只取北勢溪原水。

翡翠水庫 雨量 颱風

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