蘆洲萬坪醫院卡關 居民聲聲急
蘆洲南北側區段徵收案攸關地方期待已久的萬坪醫院，不少民眾直呼「等病床等到命都快沒了」。新北城鄉局強調，都計過了才能一步步興建醫院，主要還是卡在內政部；新北市長侯友宜答詢表示，醫院不能等，他會親自到內政部報告，醫院要先做。
蘆洲南北側區段徵收開發案2020年通過新北都委會送內政部審議，目前正在土徵小組審議公益性中；新北市府在北側規畫3公頃蘆洲醫院預定地，但蘆洲南北側審議案牽涉三重果菜市場遷移問題，引發三蘆大戰，讓該區段徵收審議進度，雪上加霜。
蘆洲居民指出，一些大病必須到大醫院才能治療，包含癌症化療、開刀住院等，但目前不要說交通不便與跨區就醫問題，是周圍醫院病床數根本不夠，醫院真的是在地人最迫切期盼建設，希望政府趕快想辦法，不要說因為都市計畫卡關而影響。
議員李翁月娥昨總質詢指出，自己當初帶領民眾上街抗議爭取保留萬坪醫院的土地，居民渴求醫院已久，她經常接到許多來自台大、榮總、長庚、新光醫院急診室的民眾電話，等病床等到命都快沒了。
李翁月娥說，這塊地未來周邊會有5座捷運站，這個醫院蓋下去，可以守護非常多人的健康，現在也有很多醫院想要來投資，百姓的命最重要。
侯友宜表示，議員說得非常正確，蘆洲真的很欠醫院，醫院也能照顧五股人，目前光靠三重醫院不夠，蘆洲南北側醫療園區一定要先做，只要都市計畫內政部通過，就會先做蘆洲醫院，醫院不能等，「我會親自直接去內政部報告」。
城鄉局長黃國峰表示，在地人俗稱的「萬坪醫院」因為在都市計畫區域內，所以一定要都市計畫通過才能做區段徵收，並取得用地，屆時衛生局才能興建醫院；現在大家對銀河灣計畫也許有不同意見，但蓋醫院絕對是各界共識，還是要等內政部通過都市計畫才行。
蘆洲南北側區段徵收案正在內政部都委會審議，已開過6次小組會議，目前正在地政司土徵小組審議區段徵收公益性與5%社會住宅規畫等。
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