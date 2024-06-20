大巨蛋辦演唱會？ 國土署：體育場館經申請審查就可

大巨蛋能否舉辦演唱會，北市府將行文內政部確認適法性。國土署長吳欣修今天表示，從過去經驗來看，小巨蛋、台大體育館都是體育場館，只要透過相關防災規定申請，經審查一樣可辦演唱會。

台北市議會12日曾對大巨蛋能否辦演唱會政黨協商，討論使用執照註記第29點「應檢討符合建築技術規則建築設計施工編第127條規定，或經專業機構性能設計審查驗證防火逃生避難安全」解套方式，但未達共識。

台北市議會19日一讀通過大巨蛋舉辦演唱會相關提案，可望在26日三讀通過，將請北市府再次行文內政部，確認大巨蛋舉辦非體育賽事等活動時的適法性。

內政部次長董建宏、國家公園署長陳茂春、國土管理署長吳欣修、建築研究所長王榮進下午舉行內政部務會報會後記者會。

吳欣修表示，目前為止還沒收到來文，因為這是台北市議會要求的，從民國106年就陸續有回文，其實國土署在講的是建築物「指定用途」，而演唱會是一種「活動性質」，從過去經驗來講，小巨蛋、台大體育館的建築用途都是「體育場館」，但透過演唱會相關防災規定申請，經審查後一樣都可以辦理演唱會。

吳欣修說明，台北市政府過去一直把建物用途、活動綁在一起，國土署也多次告訴北市府，要指定為體育場館或指定為演藝廳，都是地方政府建管單位的權責，也是申請單位跟建管單位必須共同協商，依據指定的建築用途，才會有後續防災避難設施的審查依據。

吳欣修指出，會等北市府來文，並看完內容後，再明確答覆。但前提很重要，演唱會活動跟設置場館的用途，在過去經驗來看，不必然要完全綁在一起，這是很重要的前提概念。