觀摩淡江大橋工程 淡水區長率公所團隊拍短影音

連接淡水八里的第二座重大橋梁建設淡江大橋將在2025年底完工，目前進度也來到了66%，淡水區長巫宗仁率領區公所工務團隊，來到淡江大橋工區現場進行觀摩交流，並且拍攝短影片，不僅是了解現在大型公共工程之外，更要透過影片來行銷淡水。

淡水區長巫宗仁表示，淡江大橋工程進度達到66%，這次來到工程現場，團隊以最近距離看到P130主橋塔，標高72公尺的搭柱，相當壯觀，也了解大橋周邊的觀光景點，更透過實地影片推廣淡水。

今年十月P130主橋塔就會來到120公尺高度，同時進行斜拉鋼索設置，淡江大橋不僅有助於北台灣產業聚落連結，更有觀光可看性，也期盼工程能夠如期、如質、如實地在明(2025)年底順利完成。促進地方觀光經濟發展。