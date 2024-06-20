大雨水淹腳踝、進民宅 新北汐止康寧街83巷要做截水溝
汐止區康寧街83巷底，因為，只有單側水溝，再加上地勢比較低窪，只要下大雨，水就會衝進一旁的修車廠，民眾說像這兩天下大雨，大量雨水流進去，積水至少到腳踝，所以，相關單位人員也到現場會勘，要做截水溝改善。
民眾說，前天下午的一場瞬間豪大雨，道路上大量雨水就不斷從門口沖進修車廠裡，主要是因為康寧街83巷底，目前只有單側有水溝，所以，只要下大雨，道路上的雨水就會順著都流到地勢比較低的修車廠裡，儘管裡面也做了小型排水溝，但有時候雨下太急，根本來不及排，就會整個積水，只要下個暴雨就會積水，差不多到腳踝的高度，真的很困擾。
北山里長林徵熊表示，在修車廠室內有一個排水溝，是當初地主自己設的，但每次下雨之後，大馬路的水都沖到室內，因為，地勢比較低，排水不良造成工廠積水，有跟議員白珮茹服務處一起和相關單位人員會勘，討論請公所施作截水溝。
林徵熊指出，另外，在83巷的排水溝會直接接到高速公路底下的排水箱涵，但是因為中間有一段，有鐵桶放置，可能會影響到排水溝清理的問題，也將協調地主幫忙先挪一下，讓公所可以進場清理，以及後續排水溝重新設計的問題，解決當地的積水情形。
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