紫薇、黃蟬盛開 新北汐止城中里後花園四季有花賞

汐止區城中里的後花園，一年四季都有花可以欣賞，在茄苳溪步道目前200多棵的紫薇正在陸續盛開中，還有基隆河步道沿線的軟枝黃蟬，黃色花朵美麗綻放，吸引好多民眾散步賞花。

從基隆河防汛步道，往汐止國泰醫院後方的方向走，是茄苳溪步道，是許多民眾散步休閒的好地方，一眼望去，目前紫薇還有仙丹，都在陸續綻放，景色真的好美，其中正在盛開的紫薇，沿線種了200多棵，有淺紫色、白色、粉色以及桃紅色，現在花開了一整排，看過去就好像紫薇花牆，走近看，還有蝴蝶翩翩飛舞，蜜蜂穿梭花叢間採蜜，里長廖福賢對於這樣的生態成果，也好開心。

城中里長廖福賢說，城中里的後花園，從台鍊橋旁往茄苳溪看過去，是一整片綠油油的綠牆，再彎進步道裡，是一大片的花圃，沿線進去種了櫻花、紫薇、還有仙丹，很感謝長期以來志工們的付出，辛苦種花還有負責澆水、拔草等維護工作，才讓後花園這麼美。

廖福賢指出，現在茄苳溪步道種了200棵的紫薇，現在都在陸續盛開中，歡迎大家來散步賞花，而再往基隆河步道走，沿線也有一整排的軟枝黃蟬，目前也在開，長長的黃色花牆也很美。

城中里環保志工隊長說，平時就會和志工們來澆水，還有不定期拔草，有時候都得跪在地上拔草，雖然不輕鬆，但是看著花開就很高興，現在很多志工也都會隨身帶剪刀等工具，只要散步經過，就會隨手修剪花木以及拔雜草，都是為了讓環境更好，花開的更美。