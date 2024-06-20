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淡水古博館第二屆國際論壇 古蹟文化學術交流

觀天下／ 記者許端驛／淡水報導
新北市立淡水古蹟博物館於淡江大學舉辦「第二屆古蹟文化國際論壇」，期待未來持續進行文化交流，搭起城市間的文化橋樑。 圖／紅樹林有線電視提供
新北市立淡水古蹟博物館於淡江大學舉辦「第二屆古蹟文化國際論壇」，期待未來持續進行文化交流，搭起城市間的文化橋樑。 圖／紅樹林有線電視提供

新北市立淡水古蹟博物館在昨(19)日於淡江大學舉辦「第二屆古蹟文化國際論壇」，以「跨界‧交匯－從東亞港市到世界遺產」為主題，現場來自斯里蘭卡、日本、荷蘭、馬來西亞等世界遺產專家、學者們分享親身經驗，期待未來持續進行文化交流，搭起城市間的文化橋樑。

新北市文化局副局長于玟表示，新北市政府為提升古蹟保存、活化與再利用的長期目標，在淡水成立全國首座古蹟博物館，進行區域內37處有形、4處無形文化資產的守護與推展，兩年一度的古蹟文化論壇也是奠定古蹟文化學術地位，為國際交流的重要場合。

淡古館長黃麗鈴表示，今年的論壇以新北港口城市的淡水為焦點中心，延伸至亞洲、歐洲同為港市的菲律賓、馬來西亞、斯里蘭卡、香港、日本、印度、荷蘭等地，再加入博物館、世界遺產的多元角度來分析城市與世界資產的依存關係。

論壇講者從淡水這座新北市港口開始，跨越亞洲至世界遺產，透過主持人及與談人的穿針引線，不僅跨越時空和語言的障礙，也在討論中激盪出許多火花。而今年甫獲第43屆行政院文化獎的傅朝卿親自參與論壇並擔任主持人，與各國的世界遺產專家互相意見分享。

淡水古蹟博物館表示，除了兩年辦理一次的古蹟文化國際論壇外，同時持續深耕世界遺產潛力點的推廣教育，目前持續不定期地推出相關體驗行程，也提供淡水世界遺產的教案，依照主題的不同分為「聚落與建築」、「文化與社會」及「商業與貿易」等免費資源 。

古蹟博物館 淡水 淡江大學

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