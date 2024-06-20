喧嘩留垃圾…新北萬美沙灘無法管引民怨 廖先翔請北觀處解決亂象

萬里區瑪鋉溪出海口旁的沙灘，過去是萬美海水浴場，雖然現在沒有海水浴場經營，不過開放的沙灘依舊是許多遊客親水的熱門景點，不只是白天有親水人潮，夜間也會有民眾到沙灘上飲酒、烤肉，夜晚喧鬧聲加上一堆燒過沒清理的木炭、烤肉網等垃圾，卻無法可管也讓地方相當困擾，為此立委廖先翔就辦理會勘，希望找到解決亂象的辦法。

立法委員廖先翔表示，過去被稱為萬美海水浴場的萬美沙灘，是在地與外地民眾都相當喜愛的親水資源，而發生吵鬧喧嘩及垃圾亂丟亂象，地主國產署只能定期清理沙灘並設立告示牌呼籲，並無相對應的法源可以管制，因此這次會勘也希望有法源依據的交通部觀光署北觀處能夠評估納入風景區來管理。

平日的白天的萬美沙灘，就可以見到啤酒瓶、燒過的炭火，甚至是烤肉網用過被丟棄在旁，不只萬美沙灘，一直延伸到快到龜吼漁港旁的石角沙灘，都有民眾從事炊煮、露營或生火等相關行為，遺留下來的垃圾與髒亂都讓當地居民相當困擾，而無法可管就算是看到了也只能進行勸導，毫無約束力可言。

立法委員廖先翔指出，若是納入風景區管理就可以依據發展觀光條例來約束亂象行為，因此在會勘中也要求北觀處評估並在一月內給予答覆，希望透過納入風景區的管理，能夠還給居民與遊客乾淨、友善的親水環境，藉此也提升安全性，讓來到萬美沙灘親水的遊客更安全有保障。

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